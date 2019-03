lastampa

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tornacon il un nuovo albuminidealmente lainiziata nel 2015 con Andrà tutto bene del 20165 proseguita con Kill Karma, 2016,. Nati separatamente questi dischi ...

LucaDondoni : RT @LaStampa: Nesli chiude una trilogia musicale con “Vengo in pace” - CarolinaIacucci : RT @LaStampa: Nesli chiude una trilogia musicale con “Vengo in pace” - LaStampa : Nesli chiude una trilogia musicale con “Vengo in pace” -