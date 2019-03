‘Ndrangheta | 15 arresti tra Torino e Cuneo Droga | estorsione | videoslot | patto di non

‘Ndrangheta - le mani della cosca Grande Aracri anche in Veneto : 33 arresti. Tra loro imputati del maxi-processo Aemilia : Trentatré arresti, 8 milioni di beni sequestrati, profitti illeciti tre volte superiori, reati che vanno dal 416bis al sequestro di persona passando per estorsioni, usure, violenze, riciclaggio e falsa fatturazione. Cinquanta le perquisizioni fra Treviso, Vicenza, Padova, Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. Un duro colpo alle attività della cosca Grande Aracri in Veneto messo a segno dalla Direzione Antimafia di Venezia con ...

Blitz in Veneto contro la ‘Ndrangheta - 33 arresti all’alba. Salvini esulta : “Mafie colpite” : Nell'ambito dell'Operazione camaleonte 33 ordinanze di custodia cautelare sono in corso di esecuzione contro appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista in Veneto. Gravissime le accuse a loro carico, dall'associazione mafiosa al sequestro di persona. Salvini: "Orgogliosi dei nostri uomini in divisa". Zaia: "Tolleranza zero".Continua a leggere

‘Ndrangheta - blitz in Veneto : 33 arresti per usura - estorsioni e riciclaggio : Associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono queste le accuse con cui 33 persone sono state arrestate dai carabinieri di Padova e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia a seguito di indagini dirette dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia nei confronti degli appartenenti a ...

‘Ndrangheta - 19 arresti tra Lombardia e Calabria. Procuratore antimafia De Raho : “Cellula attiva tra Bergamo e Brescia” : È tutto iniziato con un incendio a Seriate. Molti automezzi di una società di autotrasporti di un imprenditore bergamasco ridotti in cenere. Era il dicembre del 2015 e dalle indagini su quel rogo doloso i carabinieri sono riusciti ad arrivare a un’associazione mafiosa. I militari dell’Arma hanno scoperto che la ditta direttamente concorrente con quella finita nel mirino era gestita, di fatto, da un pregiudicato calabrese. E così ...

‘Ndrangheta - 19 arresti tra Lombardia e Calabria : “Estorsioni e riciclaggio” : Blitz anti ‘ndrangheta tra la Lombardia e la Calabria. Diciannove le persona arrestate in diverse località dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo. Le indagini dei militari, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia (competente anche per il territorio bergamasco), hanno ricostruito estorsioni, danneggiamenti, incendi e riciclaggio. Il sodalizio, secondo gli inquirenti, operava in Lombardia. I ...

‘Ndrangheta in Veneto - sette arresti e perquisizioni da Verona a Crotone contro la famiglia Multari : sette arresti, cinque in carcere e due ai domiciliari, e 20 perquisizioni tra le province di Verona, Venezia, Vicenza, Treviso, Ancona, Genova e Crotone. L’operazione del Ros contro la ‘ndrangheta ha documentato, per la prima volta in Veneto, l’operatività di un gruppo “in raccordo con imprenditori locali”. Il blitz, contro la famiglia Multari, è l’epilogo dell’inchiesta iniziata nel 2017 dalla Dda di Venezia, che ha ...

Colpo alla ‘Ndrangheta di Genova : eseguiti arresti : Brillante operazione dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Genova. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare

Colpo al clan di ‘Ndrangheta Mancuso di Limbadi 25 arresti : Blitz antidroga del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e dello Scico di Roma della Guardia di finanza. L’operazione ha

Viterbo - tredici arresti per associazione mafiosa : “Legami con la ‘Ndrangheta” : Blitz alle prime luci dell’alba contro la “mafia del Viterbese”. tredici persone sono state arrestate e sono ora indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (articolo 416 bis del codice penale). Effettuate anche numerose perquisizioni. Secondo gli inquirenti, nella provincia laziale si sarebbe sviluppata un’organizzazione dai connotati mafiosi, con solidi collegamenti con ...

‘Ndrangheta a Aosta - 16 arresti tra cui consigliere regionale : Si è conclusa con 16 arresti l'operazione scattata all'alba dei carabinieri del Ros e del Gruppo di Aosta, che ha colpito le ramificazioni della 'ndrangheta ad Aosta, che facevano capo alla famiglia Nirta-Scalzone. Tra le figure apicali finite in carcere c'è il boss Bruno Nirta, arrestato all'alba a San Luca nel reggino. "Una cattura difficile, che ha coinvolto anche i cacciatori di Calabria", ha precisato il vice comandante dei Ros Giancarlo ...