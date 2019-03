NBA – Isaiah Thomas non dimentica Boston | “il mio amore per i Celtics durerà per sempre”

NBA - Isaiah Thomas è tornato e avverte il resto della lega : "State attenti" : Allo stesso tempo ho tutta la fiducia del mondo nel nostro coaching staff: sono qui per aiutare questo gruppo, questa squadra, non voglio certo pestare i piedi a nessuno". Anche perché i Nuggets sono ...

NBA - il colpaccio di Denver si chiama Isaiah Thomas : è pronto a tornare in campo : Isaiah Thomas pronto a tornare in campo con i suoi Denver Nuggets, sarà un innesto importante per il roster della squadra di Jokic e Murray Isaiah Thomas potrebbe essere il vero colpo di mercato dei Denver Nuggets, squadra che si appresta a giocare i playoff da protagonista dopo una regular season sinora ottima. Il playmaker è pronto a tornare in campo e potrebbe recitare un ruolo di primaria importanza nel roster dei Nuggets che sinora ...

NBA - il rientro in campo per uscire dall'incubo : Isaiah Thomas vede la luce in fondo al tunnel : L'andamento della sua ultima stagione con i Boston Celtics era stato degno della trama di un film, senza però il lieto fine. Isaiah Thomas era stato il terzo miglior realizzatore della Lega e aveva tr

NBA – Isaiah Thomas pronto al rientro : i Nuggets puntano a riaverlo in campo prima dell’All-Star Game : Isaiah Thomas pronto al rientro in campo dopo l’operazione che gli ha impedito di scendere in campo con i Nuggets: la franchigia del Colorado conta di riaverlo prima dell’All-Star Game La riabilitazione, post operazione, di Isaiah Thomas prosegue a gonfie vele. Il playmaker che ha vestito le maglie di Cavs e Lakers nella scorsa stagione, viaggia a ritmo spedito verso il pieno recupero fisico che gli consentirà di esordire con i ...