NBA | Danilo Gallinari | ' Lou Williams è incredibile | il gruppo è forte e vogliamo vincere'

NBA - 25 punti per Danilo Gallinari e i Clippers travolgono Boston : TORINO - I Clippers travolgono allo Staples Center i Boston Celtics : 25 punti per uno straordinaro Danilo Gallinari . La notte NBA , però, non regala spettacolo a Los Angeles. A Houston , James ...

NBA - ecco 'Genuino' : lo speciale degli L.A. Clippers su Danilo Gallinari : Gli L.A. Clippers vogliono diventare una franchigia di élite nella NBA. E la costruzione di una franchigia di élite passa anche dal modo in cui una squadra riesce a raccontare i propri protagonisti, ...

L’umiltà di Danilo Gallinari : “più facile segnare in NBA che in Europa? Per me è semplice in tutto il mondo” : Danilo Gallinari ha commentato la questione, aperta da Luka Doncic qualche settimana fa, in merito al fatto se sia più facile segnare in Europa o in NBA: il ‘Gallo’ non ha alcuna difficoltà in ogni palazzetto di tutto il mondo Qualche settimana fa Luka Doncic aveva spiegato come, secondo lui, in NBA sia più facile segnare rispetto a quanto accade in Europa. Il campo più largo e la regola dei 3 secondi difensivi (non presente in Europa), ...

NBA - Danilo Gallinari : 'Siamo più forti dei Lakers - adesso sfidiamo LeBron' : La vittoria facile contro New York era quello che ci voleva per consolidare la posizione in classifica, per far sorridere i Clippers e Danilo Gallinari " autore di 20 punti in 23 minuti nel comodo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trascina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA - intervista a Danilo Gallinari : 'Nowitzki una leggenda - che forte Luka Doncic' : Dopo la brutta sconfitta con Denver, gli L.A. Clippers si sono rialzati subito cogliendo un successo fondamentale sui Dallas Mavericks, soprattutto per le contemporanee sconfitte di San Antonio, ...

NBA - bene Gallinari e Belinelli. Ma solo Danilo è vincente : Nove le partite della notte NBA, con entrambi gli italiani impegnati in campo. Il bilancio è stato di una vittoria e sconfitta, con Danilo Gallinari che ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla ...

NBA - Westbrook nella storia. Harden trenta volte trenta - Danilo Gallinari ko : ROMA - nella notte NBA Russell Westbrook riscrive la storia: ottiene la decima tripla doppia consecutiva e supera il record di Wilt Chamberlain . James Harden per la trentesima partita consecutiva ...

NBA - Rondo sulla sirena : i Lakers vincono a Boston. Danilo Gallinari torna in campo : TORINO - L' NBA prosegue verso i playoff, ma senza più la possibilità di fare scambi. La grande attesa dei Los Angeles Lakers per l'arrivo di Anthony Davis è svanita: il centro è rimasto ai New ...

NBA - Danilo Gallinari : 'L'infortunio? Non ho una data certa - spero di rientrare a breve' : Come sta Danilo Gallinari, dopo che il problema alla schiena lo ha costretto a uscire contro Golden State e a saltare le ultime sette gare? "Sto meglio, sto migliorando giorno per giorno, vediamo un ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...