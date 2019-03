Nba | Antetokoumpo ne fa 52 ma vince Philadelphia

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Giannisha realizzato il suo career high nel match disputatosi contro i76ers, ma stavolta non è bastato. I Sixers hanno interrotto la serie positiva dei Bucks con una sorprendente vittoria esterna, portandosi al terzo posto subito sopra gli Indiana Pacers e dimostrando di poter giocare la post-season fino alla finale. Per Phila, oltre a Jimmy Butler, Tobias Harris e JJ Redick, decisivi i 40 punti e 15 rimbalzi di Joel Embiid: 130 a 125 finali contro i 52 punti diLeBron James stoppato all'ultimo tiro, i Lakers perdono anche a New York LeBron James debutta al Madison Square Garden con la maglia dei Lakers, in un match storico anche se in questa stagione nessuna delle due squadre brilla. James segna 33 punti e il gioco dei Lakers è connte, ma decidono i 17 rimbalzi di DeAndre Jordan e la stoppata sull'ultimo tiro di LbJ da parte di Mario ...

