Nazionale | Mancini C è entusiasmo Balotelli Non è ancora pronto

Nazionale - Mancini : 'Ora le gare che contano. Un bene che i giovani giochino di più' : Roberto Mancini da Coverciano dove è iniziato il raduno per preparare le prime due partite di qualificazione agli Europei 2020 parla dei prossimi impegni della Nazionale: 'Ci troviamo oggi dopo molto ...

Nazionale - Mancini chiama Quagliarella ed El Shaarawy : Roberto Mancini ha convocato 29 calciatori per i primi due impegni nelle "European Qualifiers" con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio "Friuli" di Udine e martedì 26 marzo allo stadio "Tardini" di Parma. Confermati dopo la chiamata nello stage di febbraio quattro giocatori assenti da tempo in gare ufficiali: Fabio Quagliarella, Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo. Il Ct sposa ...

Nazionale - Attilio Lombardo entra nello staff : sarà assistente di Mancini : Attilio Lombardo assistente tecnico Mancini Nazionale. Lo staff tecnico della Nazionale, capeggiato da Roberto Mancini, accoglie da oggi un nuovo arrivo: si tratta di Attilio Lombardo, storico compagno di squadra ai tempi della Sampdoria dell’attuale ct, che svolgerà il ruolo di assistente dell’allenatore. Ad annunciare la nomina, che sembrava ormai nell’aria da qualche giorno, è […] L'articolo Nazionale, Attilio Lombardo ...

Nazionale italiana : Attilio Lombardo new entry nello staff di Mancini : Ex compagno di squadra e già collaboratore di Mancini al Manchester City e al Galatasaray, Attilio Lombardo è il nuovo assistente tecnico del Ct della Nazionale italiana. Vincitore di numerosi trofei in campo Nazionale ed interNazionale, è uno dei cinque calciatori italiani ad aver vinto lo scudetto con tre squadre diverse: Sampdoria, Juventus e Lazio. Muove i primi passi nel mondo del calcio professionistico in Serie C2, diciottenne, con ...

