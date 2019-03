ilmattino

(Di lunedì 18 marzo 2019)delindel. Il Comune disi aggiudica anche il secondo round al Tar contro il ministero dei Beni Culturali. Il tribunale amministrativo...

patriziarutigl1 : RT @mattinodinapoli: Napoli, svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito: il Tar respinge il ricorso, via ai lavori https://t.c… - mattinodinapoli : Napoli, svolta sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito: il Tar respinge il ricorso, via ai lavori -