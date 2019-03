Napoli | Hard Rock Cafe ' sbarca' alla Borsa Mediterranea

Napoli - il grande imbroglio di via Marina : il clochard manager per sbloccare i fondi : Un homeless ingaggiato come amministratore, una sorta di testa di legno chiamata a firmare fatture che consentivano all'organizzazione di sbloccare fondi comunitari. Si chiama Luigi Esposito, il suo ...

Napoli - clochard preso a calci : si cercano gli aggressori in un video finito su Instagram : Un video dalla crudeltà inaudita è stato registrato, probabilmente qualche mese fa, nella provincia di Napoli da parte di alcuni adolescenti. Nelle scorse ore il filmato è diventato virale grazie all'indignata ricondivisione da parte di un giovane imprenditore che adesso chiede che vengano individuati i responsabili. Il tutto, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, si è consumato nell'area di Soccavo, dove un uomo senzatetto è ...

Napoli - un calcio alla schiena e il clochard cade di faccia : il video choc : Un'aggressione immotivata e vigliacca a un senzatetto. E' quello che mostra il video choc pubblicato dal consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli. Le immagini sarebbero state girate a ...

Napoli - clochard colpito alle spalle con un calcio. C’è il video : “È accaduto a Soccavo” : Un clochard cammina per strada, ha tutta le sue cose in mano, quando all’improvviso un ragazzino lo colpisce alle spalle con un calcio e lo fa cadere a terra. Sono le immagini riprese da un cellulare e diffuse sui social dal consigliere della regione Campania, Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto scritto da Borrelli, il video sarebbe in circolazione sul web e riprenderebbe un episodio avvenuto a Soccavo, quartiere della periferia di ...

Napoli - video hard tra liceali di Chiaia : sulla chat la vendetta dell'ex : Un video a luci rosse girato in una camera da letto. Immagini forti che da giorni passano di cellulare in cellulare raggiungendo centinaia di studenti napoletani. Lo chiamano 'sexting', un fenomeno ...

Avvocato clochard a Napoli - i colleghi avviano una raccolta di fondi : Si è attivata una catena di solidarietà che sta raccogliendo donazioni su un iban appositamente creato, a Napoli, per l'Avvocato diventato clochard dopo la chiusura, circa otto mesi fa, dello studio ...

Napoli - l'avvocato clochard trova casa : «Vi racconto il mio inferno» : «Vorrei dire una sola parola, e nient'altro: grazie. Non avrei mai immaginato tanto affetto e tanta solidarietà. Quello che mi è mancato dalla famiglia l'ho...