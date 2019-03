Napoli | che spettacolo in attacco ma la squadra è spaccata in due

Napoli - che paura per Ospina : si accascia a terra e viene portato in ospedale : Meret ha preso il suo posto e per la cronaca la squadra di Ancelotti ha vinto con un rotondo 4-2 frutto delle reti di Milik e Mertens.

Infortunio Ospina - paura per il portiere del Napoli che si accascia a terra : immediato trasporto in ambulanza [FOTO E DETTAGLI] : paura in Napoli-Udinese. A fine primo tempo si accascia improvvisamente a terra il portiere del Napoli Ospina, che ad inizio gara aveva subito un taglio alla fronte dopo uno scontro con Pussetto. Tutti preoccupati, paura al San Paolo. Arriva l’ambulanza, immediato il trasporto in ospedale. Entra Meret ma sembra passato il peggio. Da valutare le condizioni di Ospina, possibile un giramento di testa dovuto ad uno scontro di inizio gara ...

Napoli-Udinese da 2-0 a 2-2 primo tempo. Paura per Ospina che non viene sostituito : Il portiere in campo dopo un colpo alla testa Il Napoli va avanti di due reti e poi l’Udinese in sette minuti la recupera. primo tempo Napoli-Udinese 2-2. Con la squadra di Nicola che regge bene la sfuriata della squadra di Ancelotti (infuriato con i suoi), poi reagisce e segna due gol al San Paolo. I friulani non mollano mai e mettono in difficoltà gli azzurri. Ma la notizia è il malore di Ospina. Colpito duro alla testa nei primi minuti, ...

Napoli-Udinese 2-2 - diretta live : l’Udinese pareggia - che partita al San Paolo! : 35′ – Quarto gol della gara, che spettacolo a Napoli! L’Udinese pareggia con Fofana, bravo ad impostare l’azione dalla trequarti e chiuderla dopo uno scambio. Difesa del Napoli ancora distratta. 29′ – Che partita al San Paolo, l’Udinese accorcia le distanze e torna in partita: Fofana in contropiede lancia Lasagna in profondità, disattenta la difesa che permette all’attaccante friuliano di ...

Napoli dichiara guerra all'azzardo : via le slot da bar e tabaccherie : Anche i cosiddetti «corner» - tabaccherie, cartolerie, bar, internet point e «in ciascun luogo è svolta a latere e in forma non prevalente la raccolta e...

Napoli-Arsenal è anche “Febbre a 90” di Nick Hornby il manifesto di ogni tifoso : Mi innamorai del calcio così come mi innamorai delle donne: improvvisamente, inesplicabilmente, senza pensare al dolore e allo sconvolgimento che avrebbero portato nella mia vita. È la frase emblema di Nick Hornby, che meglio di ogni altra rappresenta lo scrittore inglese entrato nella leggenda sportiva per “Pitch Fever”, libro tradotto in italiano come “Febbre a 90”, un vero e proprio cult per la beat generation degli Anni 80. Napoli-Arsenal ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Calcio - l'Europa vuol bene alla Juventus che trova l'Ajax - meno al Napoli che pesca l'Arsenal : La Juventus di Allegri pesca ai quarti di finale i giovanissimi talenti dell'Ajax. Forse solo il Porto avrebbe rappresentato un'eventualità più favorevole per CR7 e compagni che evitano tutte le altre big ancora in corsa. Niente Barcellona di Messi, che giocherà contro un ritrovato Manchester UTD dopo l'addio di Mourinho. Niente Tottenham, accoppiato ai connazionali del Manchester City; niente Liverpool, che sarà impegnato proprio contro i ...

Milan - altro che Ringhio Gattuso... Solo il Napoli più "gentile" dei rossoneri : I dati sono due. Uno interpretabile, l'altro decisamente meno. Ma, ad ogni modo, si tratta in entrambi i casi di informazioni che stupiranno parecchie persone. La prima riguarda il numero di falli ...

Napoli : da Salisburgo - infortuni per Insigne - Chiriches e Diawara : Il passaggio agli ottavi di Europa League per il Napoli è arrivato con fatica. Dopo la brillante prestazione nella gara di andata la squadra di Ancelotti ha subito una sconfitta, seppur indolore, contro il Salisburgo. Intanto, si sono tenuti a Nyon i sorteggi che hanno decretato gli accoppiamenti del prossimo turno. I partenopei dovranno vedersela contro l'Arsenal, una partita non facile per il Napoli che probabilmente dovrà fare a meno del ...

Clima - l'onda verde dei #FreedaysForFuture invade anche Napoli : Napoli, 15 mar., askanews, - l'onda verde dei #FreedaysForFuture si è riversata anche tra le strade di Napoli. Migliaia di studenti, docenti e ambientalisti sono scesi in piazza per levare la propria ...

Napoli - tre tegole per Ancelotti : Insigne - Chiriches e Diawara out tre settimane : Il Napoli perde Lorenzo Insigne per le prossime tre settimane. Il problema muscolare, avvertito durante il riscaldamento a Salisburgo e che gli ha impedito di andare in campo, è stato confermato dall'...

Emergenza infortuni per il Napoli : Insigne e Chiriches tre settimane - Diawara di più : Bruttissime notizie dal Calcio Napoli. Il club comunica che “appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti”. E gli esiti sono tutt’altro che positivi: Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per Lorenzo i tempi di recupero sono stimati in 3 settimane. Forse giusto in tempo per la doppia sfida con l’Arsenal. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite ...