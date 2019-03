Mutuo senza ipoteca immobile | requisiti e come si ottiene

termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2019)si, si puo’ evitare La richiesta di unprevede sempre delle garanzie in cambio, con le quali la banca si copre da eventuali rischi. La maggior parte dei mutui per l’acquisto delle case hagaranzia l’sull’, laddove l’istituto di credito, in caso dinon rimborsato, può rivalersi sull’stesso. Il rischio è che spesso la vendita dell’all’asta avviene generalmente a un valore inferiore rispetto a quello effettivo.La casagaranzia per unfinalizzato all’ acquisto di un, quindi, non è immediatamente monetizzabile, richiedendo sovente una tempistica più lunga. Anche il contraente può trovare non conveniente daregaranzia l’sulla casa, anche per il rialzo dei costi dovuti alle procedure burocratiche adempiute ...

simoleso : @Mov5Stelle @riccardo_fra Spiegatemi pure a me come si cagano soldi senza far debiti. Così riesco a chiudere il mut… - AntaresComo : Hai un #mutuo? Hai richiesto un #finanziamento? Hai firmato un contratto di #leasing? Potresti aver diritto ad un… - grittylady : mi sento sempre più libera di essere la persona che voglio essere, andare dove voglio e regalarmi le opportunità ch… -