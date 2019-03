liberoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - Secondo la Mappa del Credito in Italia, elaborata dain Veneto, per quanto riguarda la distribuzione delle diverse tipologie di contratti di credito, l’incidenza deiall’interno del portafoglio delle famiglie è sensibilmente più alta rispetto alla media nazi

zazoomnews : Mutui: Crif nel 2018 ogni mese i veneti hanno rimborsato rate per 396 euro (2) - #Mutui: #veneti #hanno #rimborsato - TV7Benevento : Mutui: Crif, nel 2018 ogni mese i veneti hanno rimborsato rate per 396 euro (2)... - TV7Benevento : Mutui: Crif, nel 2018 ogni mese i veneti hanno rimborsato rate per 396 euro... -