morto Dick Dale | scrisse «Misirlou» | la canzone-culto di Pulp Fiction

È morto Dick Dale - "papà" dell'immortale riff di chitarra di Pulp Fiction : È scomparso a 81 anni il chitarrista Dick Dale, the "King of the Surf Guitar". A darne notizia il suo ex bassista Sam Bolle: il decesso sarebbe avvenuto nella nottata di sabato 16 marzo 2019. Dale diventò famoso per la sua versione di "Miserlou", con quel riff di chitarra reso immortale da Quentin Tarantino nel film Pulp Fiction. Fu Michalis Patrinos, nel 1928, a incidere per la prima volta questa canzone: la versione, suonata in ...

morto Dick Miller - il re dei caratteristi di Hollywood visto in Gremlins e Terminator : È Morto all’età di 90 anni tondi tondi Dick Miller, il re dei caratteristi di Hollywood. Visibile in più di 180 pellicole, Miller ha preso parte a titoli fondamentali della storia del grande schermo o di enorme successo, come Terminator o Gremlins, ed è stato uno degli attori minori più noti all’interno dell’ambiente. Nel corso della carriera, l’attore nativo di New York ha lavorato con autori del calibro di Martin ...

Dick Miller - è morto l’attore di “Fame” e “Terminator” : lavorò con Scorsese e James Cameron : È morto all’età di 90 anni l’attore americano Dick Miller: la sua scomparsa è stata definita dai suoi fan sui social come “la fine di un’epoca“. Da Terminator a Gremlins, da Supermarket horror a Route 666, sono decine i film a cui è associato il suo volto. Una carriera lunga sessant’anni, in cui ha collaborato con alcuni dei registi più celebri di Hollywood, da James Cameron a Martin Scorsese, fino a Ernest ...

