Monina critica Sfera Ebbasta | Facebook lo banna per tre giorni

Blastingnews

(Di lunedì 18 marzo 2019) Neiscorsi Micheleha pubblicato un articolo molto duro nei confronti di. Non è la prima volta che il popolare giornalista, scrittore e critico musicale si scaglia in maniera netta contro il trapper milanese, e difficilmente sarà l'ultima. A destare stupore, però, è il blocco dei suoi account, con ogni probabilità conseguente alle numerose segnalazioni ricevute proprio per il sopracitato articolo.'Segnalato con un evidente professionismo' Queste le parole con cui, oggi pomeriggio, ha annunciato di essere tornato su, dopo questa pausa forzata di tre: "Sono tornato dopo l'ennesimo blocco di tre, di questo profilo, dell'altro 'Michele Mic' e della pagina pubblica 'Michele' per l'articolo su, segnalato con un evidente professionismo. Mi scuso con quanti mi hanno scritto in questi, ma ero ...