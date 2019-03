Modena, il dolore della madre del bimbo morto con la zia: “Era pazza, sapevo finiva così”

(Di lunedì 18 marzo 2019) «Perché l'ha fatto?». Non si dà pace mamma Manuela davanti all’orrore, il corpicino immobile del figlio Giacomo, 5 anni, vittima innocentezia. Non ci sono ormai dubbi sul fatto che sia stato un gesto volontario a uccidere Silvia Pellacani e il nipotino, figlio del fratello Marco. La 47enne, ingegnere informatico, l’ha preso in braccio e, stretto in un abbraccio mortale, l’ha trascinato giù con sè lanciandosi dal balcone del decimo piano. Non un urlo, non un tonfo. La speranza è che il bambino non si sia reso conto di quello che stava succedendo come non si sono accorti di nulla i vicini. È stato un residente che passeggiava con il cane a trovare i corpi sul cemento, tra due fioriere, sotto la fila di balconipalazzina che affaccia sul parco, al civico 50 di Largo Montecassino. Zona tranquilla, qualche furto, niente di più.“Lochecosì. Me lo ero immaginata un miliardo di volte”. Le urla disperate e le lacrimedel piccolo Giacomo, cognatadonna che domenica sera è precipitata insieme al nipotino dal decimo piano di un palazzo a, sembrerebbero aver indicato subito agli inquirenti una strada ben precisa, quella dell’omicidio-suicidio. “Loche sarebbe successo, lo, quella era una”, avrebbe urlato la donna in lacrime dinanzi al corpo del figliolettocon la zia. Sono i quotidiani locali a riportare lo sfogodel bambino che si è precipitata sul posto, insieme ad altri parenti, non appena ha ricevuto notiziatragedia. Le dichiarazioni dei familiari delle vittime avrebbero insomma avallato l’ipotesi che la donna possa essersi effettivamente suicidata uccidendo allo stesso tempo il nipotino.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...