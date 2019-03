Miracle Workers | Steve Buscemi nei panni di Dio e Daniel Radcliffe è un angelo

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Dio si è stancato e sta seriamente pensando di distruggere il creato, solo unci può salvare: siamo nelle mani diinsomma perchéè una divinità stufa del genere umano nell’esilarante serie tv. In onda su Italia 1 in prima visione dal 2 aprile in seconda serata ogni martedì lo show è tratto dal libro di Simon Rich “What in God’s Name” ed è composto da sette puntate.– commenta Simon Rich – non è satira religiosa, è più di un programma esistenziale. Piuttosto, è quello che significa essere un umano sulla Terra: ho sempre sperato di provare a ritrarre una visione del paradiso coerente con la nostra esperienza di essere su questo pianeta e a volte sembra che le cose accadano in modo casuale, irrazionale, ingiusto e orribile tutto il tempo. Così pensai che forse una spiegazione sarebbe che il ...

