Milano promossa dall’Agenzia europea dell’ambiente | “significativo incremento

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019) Un risultato incoraggiante quello del pedaggio messo in opera nell’Area C di, infatti dal rapporto stilato dall’Agenziadell’ambiente, c’è stata la promozione del capoluogo lombardo. Non solo si è ridotto del 30% il traffico nel centro città, ma ha prodotto un “significativodell’utilizzo delle biciclette“, con il numero di utenti attivi del servizio pubblico di bike sharing passati da 21.800 nel 2012 a 53.900 nel 2016.Il rapporto sulla situazione dello smog e delle misure per ridurlo non tocca soloma dieci città europee (oltre al capoluogo lombardo ci sono capitali come Berlino, Parigi, Madrid, Vienna e Praga). Questo studio tira le somme di un progetto pilota cominciato nel 2012 con la partecipazione di 12 centri urbani europei, per la condivisione di buone pratiche su come ridurre lo smog.Nel rapporto ...

MarcoGMarchesi : RT @OlivettiOnline: '#Olivetti una #StoriaDiInnovazione' è la mostra promossa in collaborazione con @ArchOlivetti e @Fond_A_Olivetti espost… - umanistranieri : RT @ansa_ambiente: L’#AreaC a #Milano ha ridotto del 30% il traffico nel centro città e ha prodotto un incremento dell'utilizzo delle #bici… - ansa_ambiente : L’#AreaC a #Milano ha ridotto del 30% il traffico nel centro città e ha prodotto un incremento dell'utilizzo delle… -