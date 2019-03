Milan | Scaroni | “Kessié-Biglia? Ci pensa Gattuso”

Serie A - il presidente del Milan Scaroni eletto consigliere : ll presidente del Milan, Paolo Scaroni, entra a far parte del consiglio di amministrazione della Lega di Serie A. Secondo quanto si apprende, dopo una prima votazione senza esito, il numero uno rossonero è stato eletto consigliere di Lega in sostituzione dell’ex ad del Milan, Marco Fassone, con 13 voti su 20 su una maggioranza […] L'articolo Serie A, il presidente del Milan Scaroni eletto consigliere è stato realizzato da Calcio e ...

Chirico brucia Scaroni : Il Milan ora vale il Nottingham in Europa - : ... «Siamo di gran lunga il club Italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno " ha detto il presidente del Milan -. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non ...

Nasce il Milan Club Parlamento : Galliani e Scaroni all'inaugurazione. FOTO : La fede rossonera che unisce al di là di qualsiasi pensiero politico. Su iniziativa di Adriano Galliani , ex Amministratore delegato rossonero e senatore di Forza Italia, è stato fondato il Milan Club ...

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : Scaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Milan - Scaroni : 'Scudetto? A noi interessa la Champions' - : 'Il Milan oggi è in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di calcio e il nostro amministratore delegato Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli ...

Scaroni : «Milan club italiano con più tifosi al mondo grazie alle Champions» : Milan club Parlamento – C’era anche Paolo Scaroni tra i presenti all’inaugurazione del Milan club Parlamento. Il presidente del club rossonero – come riporta Milan News – ha parlato dell’importanza di avere un bacino di sostenitori in tutto il mondo: «Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la […] L'articolo Scaroni: «Milan club italiano con più tifosi al mondo grazie alle Champions» è stato ...

Milan - il presidente Scaroni fa sognare i tifosi : “nuovi top player - fair play permettendo…” : Milan, Paolo Scaroni ha analizzato il momento del club rossonero con un’occhiata anche al futuro in chiave calciomercato Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è tornato a parlare del futuro del club rossonero ai microfoni del Sole 24 Ore. Il patron ha analizzato la situazione societaria Milanista che con l’arrivo di Gazidis si è ulteriormente rafforzata: “Abbiamo un amministratore delegato di grande caratura ...

Scaroni : «Dall'Eni al Milan - manager mai sotto padrone» : Funziona così tutta l'economia internazionale: prevale sempre la logica di mercato, anche in Paesi come l'Italia e la Francia in cui la sfera pubblica ha un suo peso significativo. Il padrone, pure ...

Stadio Milan-Inter - Scaroni : 'Avremo il migliore impianto al mondo' : Grande giornata per i tifosi del Milan e dell'Inter quella di ieri, nella quale si è svolta una conferenza stampa in cui il presidente del Milan Scaroni e l'amministratore delegato dell'Inter Antonello hanno annunciato un accordo con i 'Fratelli Beretta' per il progetto che riguarderà il futuro Stadio delle due squadre. Non è ancora chiaro se l'intenzione dei due club sia quella di costruire un nuovo impianto oppure di ristrutturare San Siro, ...

