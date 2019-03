Milan-Inter social | i festeggiamenti dei nerazzurri per la vittoria nel Derby

Milan-Inter - dopo il derby spettacolo ora c’è la prova : anche i nerazzurri hanno un’anima (senza Icardi) : Minuto 95 del derby di Milano. L’Inter conduce 3-2, il Milan preme alla disperata ricerca del pareggio e all’ultimo secondo ha l’occasione buona: Cutrone calcia a colpo sicuro da pochi metri, Handanovic è battuto ma D’Ambrosio si immola sulla linea di porta e salva con le parti intime il risultato. Finisce 3-2, il derby è nerazzurro, Spalletti è salvo (per il momento), l’Inter è di nuovo terza e in corsa per la Champions League. Quel salvataggio ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Milan-Inter - striscione ultrà con bandiera dei neonazisti varesini : interrogazione del Pd : Il Viminale ha autorizzato una coreografia della curva interista per ricordare l'ultrà varesino morto negli scontri del 26 dicembre: ma lo striscione è stato preparato dal movimento di estrema destra Blood & Honour

UFC – Khabib Nurmagomedov al Meazza per Milan-Inter : “il miglior Derby della storia del calcio - che spettacolo” [FOTO] : Anche la stella UFC Khabib Nurmagomedov presente al Meazza per il Milan-Inter: il fighter daghestano emozionato nel vedere il Derby dal vivo Il Derby della Madonnina è una delle partite più importanti del calcio mondiale. Nessuna città può vantare una stracittadina con due squadre così blasonate come Milan e Inter, caratteristica che rende il match fra i due team prestigioso e imperdibile. Sono tantissimi i volti noti che, in occasione del ...

Milan-Inter - le voci. Gattuso : "Inter superiore". Spalletti : "Bellissimo derby" : Milano ha avuto il suo Derby : l'Inter ha vinto per 3-2 così come fece nell'andata dell'anno scorso: al termine della partita hanno parlato i protagonisti del match: i due allenatori, che hanno ...

5 curiosità sul derby Milan-Inter riviste alla moviola : Il derby tra Milan e Inter si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 3-2. Tante le occasioni e gli spunti interessanti nella spettacolare e pirotecnica stracittadina. Non sono mancate alcune decisioni da parte del direttore di gara Guida che hanno fatto discutere. Vediamo i 5 accadimenti più importanti all'interno della gara.

Milan-Inter - Salvini critica Gattuso dopo il derby : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Se non giochi a calcio per 70 minuti su ...

L’Inter si esalta nel derby - l’analisi di Donadoni : “Milan sottotono - il gol di Vecino ha inciso” : L’ex allenatore del Bologna ha analizzato la partita di ieri sera, esprimendo il proprio punto di vista “Il gol di Vecino ha sicuramente inciso. Quando una squadra arriva a toccare il fondo non può che risalire e la reazione dei giocatori dell’Inter è stata questa, hanno capito che era un punto di non ritorno. Questo aspetto mentale ha fatto la differenza: era il rischio più grande a cui il Milan poteva andare ...

'Caso Icardi' - Wanda Nara fa sognare i tifosi nerazzurri : le parole della moglie di Maurito dopo il derby Milan-Inter : Wanda Nara, la vittoria dell'Inter nel derby della Madonnina e la pace vicina con la società nerazzurra: le nuove dichiarazioni della moglie-agente di Icardi a Tiki Taka ' Tutti parlavano della crisi ...

Moviola Serie A : Milan-Inter - Conti da rosso. Juve - Mandzukic da Var : Milan-Inter Guida, quasi, ok. Giusto il rigore, Conti era rosso E' sicuramente cresciuto molto in questa stagione, Guida , che tiene il derby di Milano, già diretto all'andata, molto bene, almeno fino ...

L'Inter vince il derby di Milano. Primo ko per la Juve : Una sconfitta indolore e forse persino "naturale" a cinque giorni dalla grande impresa di Champions. La Juve in Serie A è caduta a Marassi dopo 27 gare, trafitta per due volte dal Genoa. L'ex Sturaro ...

Derby di Milano all’Inter : i nerazzurri vincono 3-2 - rossoneri sorpassati in classifica : Controsorpasso dell’Inter ai danni del Milan: i nerazzurri si aggiudicano il Derby della Madonnina con il risultato di 3 a 2 e si riportano nuovamente al terzo posto in classifica, scavalcando di due punti proprio la squadra di Gattuso. Dopo un primo tempo non all’altezza (è come se il Milan fosse rimasto negli spogliatoi), i rossoneri riescono a salire di tono nella ripresa. Ciò non è bastato, tuttavia, ad evitare una meritata ...