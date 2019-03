Milan-Inter | la coreografia nerazzurra ha il logo degli ultrà di estrema destra Con l’ok

Milan-Inter - Salvini : “Il tifoso che c’era ieri a San Siro era incazzato come un bufalo” : “Chi sono io per giudicare? . Non perchè abbiamo perso perchè ci sta, ma perchè non abbiamo mai provato a vincere“. Lo ha detto Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della sconfitta subita dal Milan nel derby contro l’Inter. “Non c’era voglia, grinta, idea di gioco – ha proseguito il vice premier – e c’erano giocatori sbagliati al posto sbagliato. Capita, sbaglio io da ministro. Ringhio è un ...

Milan Inter 2-3 - Salvini attacca Gattuso : “Sono incazzato nero” : Milan Inter 2-3, Salvini dice la sua – Come spesso è accaduto in stagione, in particolar modo dopo brutte sconfitte o prestazioni non considerate all’altezza, Matteo Salvini non si è tirato indietro nel commentare il derby di ieri sera, perso dal suo Milan per 3-2. Una prova opaca quella dei rossoneri, come all’andata in balìa […] L'articolo Milan Inter 2-3, Salvini attacca Gattuso: “Sono incazzato nero” proviene da Serie A News ...

Inter - Icardi esulta per il derby vinto : "Milano è solo nerazzurra" : Mauro Icardi esulta per il derby vinto dall 'Inter. E lo fa il giorno dopo, a suo modo: "Buongiorno Milano", il messaggio postato dall'ex capitano nerazzurro sul suo profilo Instagram con l'immagine ...

Inter - Icardi post derby : 'Milano è nerazzurra' : ROMA - 'Buongiorno Milano' , un applauso e due bollini dei colori dell' Inter a corredo della foto del Duomo colorato di nerazzurro e marchiato con lo stemma della società. E' questo il modo con cui ...

Milan-Inter social - i festeggiamenti dei nerazzurri per la vittoria nel Derby : MILAN INTER social – Derby di Milano ai nerazzurri e consueti festeggiamenti conditi da alcune polemiche sui social, dove il calcio e le reazioni di tifosi e protagonisti alimentano sempre il dibattito. -> Leggi anche: Pagelle Milan-Inter 2-3: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO Milan Inter, social la festa neroazzurra “Il Derby e’ […] L'articolo Milan-Inter social, i festeggiamenti dei nerazzurri per la ...

Milan-Inter - dopo il derby spettacolo ora c’è la prova : anche i nerazzurri hanno un’anima (senza Icardi) : Minuto 95 del derby di Milano. L’Inter conduce 3-2, il Milan preme alla disperata ricerca del pareggio e all’ultimo secondo ha l’occasione buona: Cutrone calcia a colpo sicuro da pochi metri, Handanovic è battuto ma D’Ambrosio si immola sulla linea di porta e salva con le parti intime il risultato. Finisce 3-2, il derby è nerazzurro, Spalletti è salvo (per il momento), l’Inter è di nuovo terza e in corsa per la Champions League. Quel salvataggio ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Milan-Inter - striscione ultrà con bandiera dei neonazisti varesini : interrogazione del Pd : Il Viminale ha autorizzato una coreografia della curva interista per ricordare l'ultrà varesino morto negli scontri del 26 dicembre: ma lo striscione è stato preparato dal movimento di estrema destra Blood & Honour

UFC – Khabib Nurmagomedov al Meazza per Milan-Inter : “il miglior Derby della storia del calcio - che spettacolo” [FOTO] : Anche la stella UFC Khabib Nurmagomedov presente al Meazza per il Milan-Inter: il fighter daghestano emozionato nel vedere il Derby dal vivo Il Derby della Madonnina è una delle partite più importanti del calcio mondiale. Nessuna città può vantare una stracittadina con due squadre così blasonate come Milan e Inter, caratteristica che rende il match fra i due team prestigioso e imperdibile. Sono tantissimi i volti noti che, in occasione del ...

Milan-Inter - le voci. Gattuso : "Inter superiore". Spalletti : "Bellissimo derby" : Milano ha avuto il suo Derby : l'Inter ha vinto per 3-2 così come fece nell'andata dell'anno scorso: al termine della partita hanno parlato i protagonisti del match: i due allenatori, che hanno ...

5 curiosità sul derby Milan-Inter riviste alla moviola : Il derby tra Milan e Inter si è concluso con la vittoria dei nerazzurri per 3-2. Tante le occasioni e gli spunti interessanti nella spettacolare e pirotecnica stracittadina. Non sono mancate alcune decisioni da parte del direttore di gara Guida che hanno fatto discutere. Vediamo i 5 accadimenti più importanti all'interno della gara.

Milan-Inter - la reazione del web dopo il successo dei nerazzurri [FOTO] : 1/8 ...

Milan-Inter - Salvini critica Gattuso dopo il derby : A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male. Se non giochi a calcio per 70 minuti su ...

L’Inter si esalta nel derby - l’analisi di Donadoni : “Milan sottotono - il gol di Vecino ha inciso” : L’ex allenatore del Bologna ha analizzato la partita di ieri sera, esprimendo il proprio punto di vista “Il gol di Vecino ha sicuramente inciso. Quando una squadra arriva a toccare il fondo non può che risalire e la reazione dei giocatori dell’Inter è stata questa, hanno capito che era un punto di non ritorno. Questo aspetto mentale ha fatto la differenza: era il rischio più grande a cui il Milan poteva andare ...