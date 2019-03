ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sei milioni di euro. Questo il valore generato dalla tratta di schiavi emerso dalla maxi operazione dei carabinieri di Salerno che hanno eseguito 35: 27 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Ai 35 indagati – tutti tra a Salerno e provincia, Policoro (Matera) e Monsummanno Terme (Pistoia) – vengono contestati, a vario titolo, l’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori con o senza permesso di soggiorno, riduzione in schiavitù, tratta di persone. Otto persone non sono state ancora rintracciate.Le indagini, avviate nell’agosto 2015, hanno permesso di scoprire una rete di sfruttamento deinei lavori agricoli gestito da un gruppo criminale composto da cittadini italiani e ...

TutteLeNotizie : Migranti truffati e schiavizzati per lavorare nei campi: 35 misure cautelari