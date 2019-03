agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Una 'tratta' diclandestinità Italia è stata scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Salerno che hanno eseguito diverse misure cautelari. Circa duecento militari dell'Arma, con l'ausilio di unità cinofile e il supporto aereo, sono impegnati nella notifica del provvedimento a indagati a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù, tratta di persone e altro, con l'aggravante del reato transnazionale. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di alla stampa alle 10.30.

patriziagatto3 : RT @51fini: Migranti ridotti in schiavitù, arresti nel Salernitano ?? servono a questo i “migranti” vero???? - romeo301981 : RT @Agenzia_Italia: #Migranti ridotti in schiavitù, arresti nel Salernitano - sulsitodisimone : Migranti ridotti in schiavitù, arresti nel Salernitano -