Migranti | la Mare Jonio torna in mare e soccorre 47 migranti nel Mediterraneo

“Cercavo la fine del mare” - storie Migranti raccontate dalle matite dei bimbi : ‘Sai come si taglia una testa? Te lo disegno’ : Sono oltre 70mila i migranti che vivono nei campi in Grecia. Di questi almeno 14mila sono bloccati sulle isole greche dove le condizioni sono ai limiti della sopravvivenza. Medici senza frontiere li chiama “moderni manicomi” e ha denunciato casi, specie tra i minori, di “autolesionismo” e “tentativi di suicidio”. “Cercavo la fine del mare” (Mimesis Edizioni, in libreria dal 21 marzo) è una raccolta ...

Migranti : oggi riparte la nave Mare Jonio 'portiamo voce di speranza' : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - La nave Mare Jonio riparteoggi dal porto di Palermo. "Dopo un rinvio di qualche giorno per condizioni meteo avverse, la Mare Jonio molla gli ormeggi e torna a solcare il Mediterraneo centrale“, ha annunciato sui social Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle a

Migranti - l'Ong rilancia la sua sfida : "Torniamo a solcare il mare" : Si riparte. Si salpa. Si leva l'ancora. l'Ong Mediterranea, con la sua Nave Ionio, torna a solcare il mare e a pattugliare il Mediterraneo per gli immigrati. La piattaforma delle associazioni italiane, Mediterranea Saving Humans, ha annunciato che domani mattina riprenderà il largo per "monitorare e denunciare" quanto accade tra le onde di fronte alla Libia."Domani sabato 16 marzo la nostra nave Mare Jonio riparte dal porto di Palermo. Dopo un ...

Migranti - richieste d’asilo crollate del 61% Permessi umanitari giù dal 27% al 2% Sbarchi - a febbraio solo 70 arrivi dal mare : Crollati gli Sbarchi, le richieste d’asilo e quelle per avere un permesso umanitario. E’ sempre più difficile utilizzare il termine “emergenza” parlando del fenomeno della migrazione in Italia. Gli ultimi dati mensili di Frontex dicono che nel Mediterraneo Centrale, la rotta che porta dalle coste nordafricane a quelle italiane, in febbraio sono stati rilevati 60 Migranti, il 70% in meno rispetto a gennaio. E’ la cifra ...

Migranti : pm Sabella - 'forse aumentati i morti in mare' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La netta diminuzione degli sbarchi "non corrisponde alla fine delle associazioni criminali libiche che gestiscono i traffici di esseri umani". "Probabilmente sono aumentati i morti in mare, ma questo non lo sappiamo, probabilmente sono aumentati i giorni o i mesi di de

Migranti - Mediterranea pronta a salpare di nuovo. Notarianni : “Dal 13 marzo saremo in mare” : “Dal 13 marzo saremo di nuovo in mare”. Ad affermarlo è Maso Notarianni, giornalista e membro di Mediterranea che, dichiara l’Ong italiana pronta a salpare di nuovo per il monitoraggio del Medirerraneo. La data fissata è quella del 13 marzo, giorno in cui l’equipaggio della “Mare Jonio” riprenderà la navigazione dalle coste italiane. “Non c’è correlazione tra la presenza di Ong in mare e ...

Migranti - ong del mare : “Governo disobbediente - da noi azioni di obbedienza civile. Oggi a Milano per diritti di tutti” : In attesa del corteo di sabato 2 marzo “People – prima le persone“, i rappresentanti dell’ong Mediterranea e Sea Watch hanno partecipato a un convegno sulle migrazioni organizzato a Milano da Sinistra Italiana. Un’occasione per fare il punto sulla loro attività nel Mediterraneo.”Il mare è svuotato di navi per impedimenti amministrativi che sono basati sul niente di fatto – ha detto Alessandra Sciurba di ...

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “Nave è in cantiere - ma contiamo di tornare in mare a metà marzo” : “Sea Watch è in cantiere ma contiamo di tornare in mare a metà marzo“. Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Sea Watch, lo ha confermato nonostante le difficoltà burocratiche incontrate dalla nave, che ora si trova a Marsiglia per manutenzione, dopo aver lasciato Catania la settimana scorsa. “Stiamo bene, ma così non si può andare avanti” ha aggiunto al convegno ‘Migrare è umano’ a Milano. Sea ...

Migranti - 3.536 minori soli arrivati via mare in Italia nel 2018 : ... abusi, sfruttamento e discriminazione; la sfida è riuscire a raggiungerli con il nostro intervento e restituire un volto e un futuro a quelle storie che nella cronaca sono spesso presentate come ...

Migranti - 100 persone in mare soccorse dalla Guardia Costiera libica : Alarm Phone, il servizio telefonico per i Migranti in difficoltà, aveva lanciato l'allarme poche ore prima: "Abbiamo perso contatto con il barcone. Le autorità italiane hanno ancora una volta rifiutato di assumersi responsabilità e hanno informato la Guardia Costiera libica. Noi temiamo che i Migranti siano ora ricondotti negli orribili campi di detenzione in Libia"Continua a leggere

Migranti : Sea Watch - 'pronti per tornare in mare ma le autorità non vogliono' : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - "Ci è stato detto che la nostra nave non è pronta per tornare a soccorrere". E' la denuncia di Sea Watch 3 che in un video pubblicato su Twitter spiega di essere ancora al porto di Catania, dopo il fermo della Guardia costiera per alcune irregolarità riscontrate. Il ca