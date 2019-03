Michael Emerson | biografia e carriera Chi è ne Il Nome della Rosa

termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2019). Chi è ne IlChi èConosciuto soprattutto grazie alle serie Lost e Person of Interest,è stato da poco rivelato nel cast de Il. La serie TV di Rai Fiction, diretta da Giacomo Battiato, basata sull’omonimo romanzo del grande Umberto Eco ha infatti aggiunto nel caste Sebastian Koch.La serie rimane piuttosto fedele al romanzo. Si tratta di otto episodi, in onda per la primavera del 2019, per un budget di 26 milioni di euro. Ambientata nel 1327, la narrazione segue le vicende che si susseguono in un monastero sperduto sui monti, dove accadono una serie di omicidi., che possiamo recentemente trovare nelle serie Arrow e Mozart in the jungle, interpreterà Abbone da Fossanova. Si tratta dell’abate del monastero, descritto da Eco come un uomo ...

arual812 : RT @fel5_smoak: tutte le volte che vedo Michael Emerson #IlNomeDellaRosa - BarsineAR : @pimpi59 Sono d'accordo. La maggior scoperta, l'attore che fa la parte dell'abate. Straordinario e bravissimo Michael Emerson. ???????? - pauliemydear : RT @givagivaz: MICHAEL EMERSON SPOSTA L'ABBAZIA!! #IlNomeDellaRosa -