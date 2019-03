Meteo primavera 2019 | previsioni Italia | temperature e proiezioni

termometropolitico

(Di lunedì 18 marzo 2019)L’inverno volge quasi al termine ma si potrebbe dover aspettare ancora un po’ per l’arrivo della. Infatti, secondo gli esperti, con l’inizio della stagione primaverile – dopo un breve rialzo delle– tornerà il maltempo.: stagione di transizione Da metà marzo fino a maggio si alterneranno momenti prettamente primaverili – conche supereranno anche i 25 gradi – a momenti densi di fenomeni temporaleschi, anche intensi, da un punto all’altro della penisola. Dunque, nello specifico, gli studiosi precisano che più o meno tra il 15 e il 25 marzo si assisterà al ritorno dell’inverno, dopodiché – per via dell’Anticiclone Africano – si alzeranno lee splenderà il sole, soprattutto, su Sud e Isole....

