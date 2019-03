Melania Trump look angelico per la messa domenicale

Trump reagisce alle illazioni dei media sulla sosia della first lady Melania - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso indignazione per le voci circolate nei media nazionali secondo cui in una visita in Alabama si sarebbe fatto accompagnare da una sosia di sua ...

“Oddio - proprio di fronte al Presidente!” - Trump e Melania sfrecciano in auto ma il suv piomba sulla scena e finisce male : Donald Trump e la first lady, Melania, erano diretti in Alabama, dove a causa del maltempo avevano perso la vita diverse persone. Lungo l’autostrada 85, vicino a Opelika, alcuni passanti hanno ripreso il passaggio delle auto di scorta del presidente degli Stati Uniti. A un certo punto, però, dal lato opposto, è arrivato un uomo, distratto, a bordo di un suv. “Oddio, proprio di fronte al Presidente!”. L'articolo “Oddio, ...

Sarah Altobello : età - Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump : Sarah Altobello: età, Instagram e vita privata. Chi è la sosia di Melania Trump Chi è la sosia di Melania Trump Tra i possibili concorrenti de L’Isola dei famosi 2019 è stato fatto anche il nome di Sarah Altobello. Secondo il settimanale Spy, la showgirl, considerata da molti la sosia italiana di Melania Trump, potrebbe entrare nel cast del reality show. Ad oggi sulla pagina ufficiale della trasmissione non compare il suo nome ma non si ...

Melania Trump ha postato il bozzetto inedito di un vestito disegnato da Karl Lagerfeld per lei : Il mondo dello spettacolo e della moda continua a ricordare sui social Karl Lagerfeld, scomparso il 19 febbraio. Messaggi toccanti sono stati condivisi da modelle, designer, imprenditori per celebrarlo. Tra i vari post, spicca quello di Melania Trump, la first lady statunitense, che ha pubblicato un inedito bozzetto di un vestito disegnato da Lagerfeld. Il disegno non è mai stato reso pubblico prima d'ora e l'abito è stato ...

Melania Trump ricorda Lagerfeld sui social. Con un bozzetto inedito : Sono senza fine i tributi social con cui tutto il mondo fashion sta salutando Karl Lagerfeld, scomparso l’altro ieri a Parigi. Tra designer, modelle, collaboratori, imprenditori, guru della moda e blogger dell’ultima ora, tutti stanno salutando il Kaiser con foto e messaggi toccanti. Tra loro, spicca il post che non ti aspetti: quello della First Lady Melania Trump. Che non si limita, come hanno fatto tutti, a pubblicare una foto che la ritrae ...

Melania Trump torna al fianco del marito dopo 39 giorni di assenza : Ai più attenti non sono sfuggite le foto di Melania Trump che, dopo 39 giorni di assenza, torna al fianco del marito Donald e con il figlio più piccolo al seguito. La first lady non compariva in ...

Sarah Altobello - la Melania Trump dell'Isola dei Famosi : Chissà se Melania Trump sa di avere una 'sosia' italiana. Il suo nome è Sarah Altobello e ora tutti la stanno conoscendo grazie all'Isola dei Famosi, dove è approdata come naufraga. Peccato che più che per la fisicità prorompente e per una verace vivacità (caratteristica che non l'accomuna alla First Lady americana), si stia facendo notare per una certa passione per il dolce far niente. Sarah ...

Telegraph chiede scusa a Melania Trump : ANSA, - ROMA, 26 GEN - Il Telegraph chiede scusa a Melania Trump per l'articolo di copertina del suo magazine uscito sabato scorso che conteneva - ha ammesso il quotidiano britannico - varie ...

The Telegraph si scusa con Melania Trump : "Scritte falsità su di lei - le pagheremo i danni" : "Ci scusiamo apertamente con la Fist Lady e con la sua famiglia per l'imbarazzo che abbiamo causato con la pubblicazione di queste affermazioni. Come segno del nostro dispiacere abbiamo deciso di risarcire la signora Trump". Si conclude con queste parole l'articolo con cui la redazione del Telegraph si scusa pubblicamente con Melania Trump per un servizio su di lei che, si legge nella nota, "conteneva una serie di affermazioni false. Ammettiamo ...

Isola dei Famosi – Chi è Sarah Altobello? La sexy sosia di Melania Trump sbarca in Honduras [GALLERY] : Sarah Altobello sbarca a L’Isola dei Famosi 2019: ecco chi è la sexy sosia di Melania Trump protagonista del reality Isolano condotto da Alessia Marcuzzi Sarah Altobello è ufficialmente una concorrente de L’Isola dei Famosi 2019. La bellissima modella ed attrice prenderà parte al reality Isolano al via il 24 gennaio condotto da Alessia Marcuzzi. Ma chi è Sarah Altobello? La meravigliosa 30enne nata a Modugno (paese in provincia ...