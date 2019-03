Mega festa di compleanno per Gollini - la fidanzata Giulia Provvedi e tanti amici-colleghi al party del portiere dell’Atalanta [VIDEO] : compleanno in pompa magna per Piergluigi Gollini: il portiere dell’Atalanta ha festeggiato insieme alla fidanzata Giulia Provvedi ed a tanti amici a Milano 24° compleanno in grande spolvero per Pierluigi Gollini. Il portiere dell’Atalanta ha scelto il Ristorante Oro di Milano per festeggiare il traguardo raggiunto. Il calciatore nerazzurro ha voluto circondarsi di amici e dare vita ad un party anni 20 con musica dal vivo, balli ...