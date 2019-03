Mediaset | Pier Silvio Berlusconi spiega il piano pazzesco | Prima si fa | meglio

Piersilvio Berlusconi : «Espansione all’estero per fare di Mediaset l’unico broadcaster free paneuropeo» : Piersilvio Berlusconi “Prima si fa, meglio è. I competitor non aspettano“. Piersilvio Berlusconi è impaziente di andare incontro al futuro, che a suo avviso consiste nell’espansione di Mediaset all’estero. Di essere pronto a nuove “sfide internazionali“, il vicepresidente del Biscione lo aveva annunciato nei giorni scorsi a Tgcom24 ed oggi ha ribadito il concetto. L’obiettivo dichiarato dal top manager è ...

Mediaset - modello per la Rai : le parole di Salini che fanno godere Pier Silvio Berlusconi : Il dg della Rai Fabrizio Salini ha messo a punto un piano per rimodernizzare la Rai sul modello di Mediaset. Riguarda i telegiornali, i gr e i siti web. Lo scopo è quello di alleggerire la struttura e renderla più economica e competitiva. Un esempio su tutti. Le edizioni dei telegiornali saranno ri

Ciao Darwin 8 - Paolo Bonolis fa godere Pier Silvio Berlusconi : cifre da urlo - riscossa Mediaset : Un sabato mattina di entusiasmo a Mediaset. Tutto merito di Paolo Bonolis e del suo ritorno in prima serata del venerdì con Ciao Darwin 8. Lo storico format del Biscione, infatti, fa il botto in termini di share: il programma si è aggiudicato la prima serata raggiungendo il 22,4% di ascolti, pari a

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi e il tesoro da 471 milioni : la voce pazzesca - a cosa punta : Mediaset è ufficialmente sul mercato. Quella che sta maturando non è una cessione classica. Casomai un' alleanza con tedeschi e francesi per dar vita ad un polo europeo della tv generalistra. A questo ...

Mediaset - mossa acchiappa-share di Pier Silvio Berlusconi : straordinario ritorno in prima serata : La notizia televisiva, in effetti, è di quelle davvero straordinarie. Si tratta dell'ultima mossa di Mediaset, ultimamente non brillantissima in termini di ascolti. Secondo quanto riporta davidemaggio.it, il Biscione avrebbe appena dato il via libera alla nuova edizione de La sai l'ultima?, lo stori

Mediaset - altro colpaccio di Pier Silvio Berlusconi : su che canale ha messo le mani : Dopo il via libera dell'Agcom, Mediaset ha acquisito il canale 66 del digitale terrestre che da poco meno di un anno ospitava ReteCapri. Come riporta Davidemaggio.it, la società di Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto anche la versione Hd della rete al canale 566. Già lo scorso anno Costantino Federic

Piero Chiambretti beccato da Carlo Freccero - addio a Mediaset? : Sembra che Pier Silvio Berlusconi non possa stare sereno nemmeno un secondo. Prima le voci (confermatissime) di un colloquio tra Maria De Filippi con la direttrice di Raiuno Teresa De Santis. Adesso pare che il suo pupillo Piero Chiambretti si stia guardando attorno. Dagospia spiffera che Pierino ab

Chi vuol essere milionario? - Gerry Scotti prova a salvare Mediaset : la mossa di Pier Silvio Berlusconi : Un periodaccio per Mediaset , in crisi nera d'ascolti e costantemente battuta dalla Rai. Tra i maggiori flop, l' Isola dei famosi ed Adrian . Dunque, il Biscione, prova una mossa dal ritorno sicuro: ...

Adrian - la voce terrificante per Mediaset : 'Gli sponsor ora...'. Pier Silvio - disastro economico? : Per Adrian oltre al flop ascolti è anche dissesto economico , ora che anche gli sponsor minacciano di ritirarsi . Come riporta Italia Oggi , l'ultima puntata della serie è stata seguita appena da 3,7 ...

Isola dei famosi - tracollo negli ascolti. Che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi : Mediaset - qua si mette male : Crolla l' Isola dei famosi , gli ascolti condannano Mediaset . Dopo il verdetto della serata di giovedì 31 gennaio, usando un po' d'ironia, si potrebbe dire: che Dio aiuti Pier Silvio Berlusconi . Il ...

Michelle Hunziker - la scalata a Mediaset : quale programma le affida Pier Silvio Berlusconi : Il format inglese All Together Now arriva in Italia. Il talent show britannico della Bbc, secondo Davide Maggio, dovrebbe approdare su Canale 5 nella prossima primavera con la conduzione di Michelle Hunziker. Per la meravigliosa conduttrice, insomma, un altro colpaccio alla corte di Pier Silvio Berl

Pier Silvio Berlusconi - il clamoroso rifiuto della star di Mediaset : "No grazie - non lo faccio" : Barbara d'Urso in una intervista a Leggo parla dei suoi molteplici impegni lavorativi e di Domenica Live che è stata ridotta. E rivela un aneddoto: “Mi hanno chiesto pure di tornare a Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana. Tutte e cinque le ore! Ho risposto: Ragazzi, devo t