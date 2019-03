Matteo Salvini | sceneggiata del piddino Marattin a L' aria che tira | lo vede | urla e

"Più protezione per le moschee" - la richiesta dell'Unione delle Comunità islamiche a Matteo Salvini : L'Unione delle Comunità islamiche chiede più protezione a Salvini ' Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale e del crescente sentimento di sconcerto e timore che ha colto la nostra ...

Matteo Salvini e le espulsioni di immigrati - cifre clamorose : il metodo funziona : Caso Diciotti, manifestazioni per aprire i porti, Ong che tentano di sbarcare: le hanno provate tutte contro Salvini. Ma il ministro dell' Interno ha tenuto duro, a costo di rischiare un processo. E i numeri lo stanno ripagando. Da inizio anno sono arrivati in Italia 335 immigrati. In pratica 4,5 al

Matteo Salvini - il duro attacco di Bartezzaghi - ecco di cosa lo accusa : Stefano Bartezzaghi ha sferrato un attacco al ministro dell'Interno Matteo Salvini. In una lunga intervista all'Huffington Post ha dichiarato che il vicepremier "Ha reso accettabile il razzismo (...) lasciando passare per naturali associazioni mostruose, come quella tra i neri e i comportamenti crim

Barbara D'Urso mette in difficoltà Matteo Salvini sulle 'famiglie arcobaleno' : Barbara D'Urso, nota icona del mondo LGBT, si è sempre battuta a favore delle famiglie gay. A tal proposito, durante la puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha palesato al suo ospite, Matteo Salvini, alcune perplessità relative al Congresso Mondiale delle Famiglie in programma a Verona. Salvini visibilmente in difficoltà a Domenica Live Il leader della Lega si è mostrato in difficoltà, dicendo che allo Stato non deve affatto ...

Matteo Salvini - bomba dopo il derby : "Se per 70 minuti...". Come smonta Gattuso e il Milan : "Gattuso è un grande, ma il Milan non ha giocato". Matteo Salvini, intervistato lunedì mattina da Rtl 102.5, smorza i toni nei confronti del mister rossonero ma la reazione a caldo di domenica sera dopo il derby perso 3-2 contro l'Inter era un po' più colorita. "Se non giochi a calcio per 70 minuti

Matteo Salvini risponde a Berlusconi : 'Ecco il cog***'. Retroscena : terrificante sospetto dentro Forza Italia : 'Eccolo, quel cog***'. Matteo Salvini sceglie l'ironia per rispondere a Silvio Berlusconi , ma nel centrodestra c'è poco da ridere. La battuta del Cav, un giudizio poco lusinghiero su chi sostiene il ...

Giovanni Tria - 'numeri strampalati'. Matteo Salvini 'licenzia' il ministro dell'Economia con due parole : Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare , prossimo obiettivo della Lega . 'Non la faremo in un ...

Matteo Salvini contro Giovanni Tria : "Numeri strampalati" sulla flat tax : Al Tesoro non sanno far di conto, secondo Matteo Salvini. Quei numeri sul costo per introdurre la flat tax per le famiglie - 60 miliardi secondo il Ministero dell'Economia - sono "strampalati, non siamo al Superenalotto". Intervenendo a Rtl 102.5 il vice premier leghista mette in chiaro che la sua proposta sulla flat tax non era voce dal sen fuggita, ma un tassello centrale nella strategia economica della Lega per il rilancio della crescita ...

Quanto guadagna Matteo Salvini : stipendio e dichiarazione redditi : Quanto guadagna Matteo Salvini: stipendio e dichiarazione redditi Matteo Salvini: Quanto guadagna, ecco la dichiarazione dei redditi Il tema degli stipendi dei nostri politici ha da sempre tenuto alta l’ attenzione degli italiani, con una parte di essa speranzosa in un effettivo ridimensionamento dei costi della politica. In campagna elettorale, le proposte dei partiti usciti vittoriosi sembravano accomodarsi proprio a questo sentito bisogno ...

Luigi Di Maio umilia Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini : 'L'importante è...'. Ma parla lui? : La verità è che dentro i 5 Stelle credono che la proposta di Salvini sia una ' mossa di propaganda elettorale ' e probabilmente faranno valere lo stop preventivo del Ministero dell'Economia diretto ...

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

