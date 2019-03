Matteo Salvini | figli altezza e moglie | la carriera del politico

Luigi Di Maio umilia Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini : "L'importante è...". Ma parla lui? : umiliare Silvio Berlusconi per colpire Matteo Salvini. Sulla flat tax familiare Luigi Di Maio sa che non può tirare la corda e così promette che il Movimento 5 Stelle "troverà una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. Sono molto fiducioso. Noi come M5s abbiamo lavorato a una riduzi

Matteo Salvini - il rilancio sulla flat tax per le famiglie. Il piano e i numeri : chi ci guadagna e quanto : La Lega lancia con forza il tema della flat tax familiare e all' improvviso spuntano dossier sull' inapplicabilità della misura. Ieri mattina, a Melfi - in provincia di Potenza - il ministro dell' Interno Matteo Salvini ha dichiarato l' intenzione di far entrare entro la fine dell' anno la tassa pia

Matteo Salvini - il sondaggio : immigrazione - dove la Lega raddoppia i voti : Prima hanno detto che il suo decreto sicurezza, che limita il riconoscimento dello status di profugo solo a chi ne ha davvero diritto perché in fuga da guerre e persecuzioni, avrebbe moltiplicato i clandestini e i reati degli immigrati. Ma è accaduto l' opposto. Poi l' hanno accusato di essere un na

Sondaggio Pagnoncelli - avviso a Matteo Salvini : gli italiani bocciano il governo sull'economia : Sei italiani su dieci sono scontenti per le politiche economiche del governo. Ergo: Matteo Salvini è il caso che stia attento per le mosse grilline come il reddito di cittadinanza. E poi il 49% degli elettori pensa che la maggioranza non sia coesa. E' quanto emerge nel Sondaggio di Nando Pagnoncelli

Matteo Salvini : “Ogni bimbo deve avere una mamma e un papà - utero in affitto è una schifezza” : Il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Domenica live, difende ancora una volta la famiglia tradizionale: "Combatterò finché campo contro l'utero in affitto e i bambini in vendita. Ognuno nella sua vita privata fa ciò che vuole ma per quello che mi riguarda un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà e ad essere adottato da una mamma e un papà"Continua a leggere

Andrea Crippa - il leghista che sta costruendo l'internazionale sovranista : presto vice di Matteo Salvini? : Sulle orme del "Capitano" e senza strappi traumatici - come insegna il manuale di procedura salviniano - ha già "nazionalizzato" i Giovani Padani, trasformando la celebre cantera degli juniores, da cui provengono ministri dell' attuale governo (Fontana, Centinaio e Salvini, appunto), i capigruppo di

Matteo Salvini contestato a Melfi. La folla urla “fascista” - lui replica : “Toglietevi dalle palle” : "Fascista, fascista!", gridano alcuni dalla piazza di Melfi, dove Matteo Salvini sta tenendo un comizio elettorale per le regionali delle Basilicata. "Fascista? Madonna che noia, Madonna sempre le stesse cose...", replica il leader della Lega, che aggiunge: ''Mi dicono fascista, nazista, razzista, sovranista... Io sono orgogliosamente italiano, questo è il mio difetto...''. Ma alcuni dalla piazza continuano a contestarlo. E il vicepremier perde ...

Matteo Salvini a Napoli : 'I cretini inneggiano alla mia morte al Friday For Future' : Il ministro dell'interno Matteo Salvini era atteso da molti sostenitori di Lega Napoli, per il suo arrivo nella città partenopea, previsto in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Assente all'appuntamento il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a cui è subentrato il capo del Gabinetto, Attilio Auricchio. Matteo Salvini si reca a Napoli, per discutere circa la sicurezza pubblica Il ministro dell'interno si è ...

Matteo Salvini umilia in pubblico i contestatori : "Fatevi meno canne" : Un Matteo Salvini piuttosto scatenato, quello che zittisce i contestatori nel corso di un comizio in Basilicata, dove si trovava sabato per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima. Preso di mira da un gruppetto di perditempo, il ministro dell'Interno li infilza:

Lo show e la promessa di Matteo Salvini in Basilicata : Piazze così gremite in Basilicata, solo qualche anno fa la Lega se le sarebbe sognate. "Se fossi venuto qui tre anni fa per un comizio in questo parco, sarei stato io solo con l'altalena", ammette Matteo Salvini davanti alla platea che numerosa gli batte le mani a Lauria, in casa dei "Pittella brothers", da dove il vice premier ha avviato stamane il tour, il secondo in poco meno di sette giorni, tra i comuni della Lucania, storica ...

La strage di islamici e lo schifo contro Matteo Salvini. Facci : perché il Pd e la sinistra sono senza pudore : «Può il battito d' ali di una farfalla scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza?» si chiese nel 1962 un meteorologo del Mit, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Risposta: ma certo che può, anzi, ieri in Italia alcuni scienziati del Partito Democratico hanno elaborato un

Per Matteo Salvini l'unico estremismo da attenzionare è quello islamico : Parole forti quelle del vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini, riguardo alla tragedia che ieri ha colpito la Nuova Zelanda, quando un commando di quattro persone ha massacrato senza pietà 49 fedeli islamici nella cittadina di Christchurch. Certo, non che simili dichiarazioni siano nuove alla stampa, ma in questo contesto ci si chiede quanto siano appropriate. C'è addirittura chi sostiene che Salvini sia uno dei fautori di questo ...

Matteo Salvini - il giudice lo elogia per le politiche sui migranti? La vergogna : linciato dai colleghi : È finito nell'occhio del ciclone Roberto Politi, il presidente del Tar di Brescia, che nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ha avuto l'ardore di promuovere in modo piuttosto netto le politiche di questo governo e, in particolare, le mosse di Matteo Salvini sul fronte dell

Matteo Salvini e gli Italiani sono stufi dei grillini : La pazienza è realmente finita sia per Matteo Salvini sia per gli Italiani. Del resto Di Maio e soci hanno