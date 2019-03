Mario Marenco e non solo | 12 | famose | scoperte di Renzo Arbore

Nino Frassica si commuove ricordando Mario Marenco : Non ce l'ha fatta Nino Frassica a far ridere il pubblico di Che tempo che fa come al suo solito ogni domenica e, inaspettatamente, si è lasciato prendere dalla commozione ricordando l'amico e collega ...

Mario Marenco È MORTO/ Il cordoglio de web : 'un pezzo della gioventù che se ne va' : MARIO MARENCO è MORTO : aveva 85 anni. In tv in coppia con Renzo Arbore, la sua lunga carriera. Il cordoglio di Nino Frassica e del mondo de web.

Mario Marenco - il ricordo commosso di Nino Frassica : “Andava in contromano in auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” : Un commosso Nino Frassica ha ricordato l’amico e collega Mario Marenco, nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai1, tra gli applausi del pubblico. Video Rai L'articolo Mario Marenco, il ricordo commosso di Nino Frassica: “Andava in contromano in auto. Lo perdonavo perché mi faceva ridere” proviene da Il Fatto Quotidiano.