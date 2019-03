Marilyn Manson annuncia su IG | ' Sto ultimando il nuovo album'

I Limp Bizkit con Marilyn Manson hanno suonato una cover dei Nirvana durante il Three Dollar Show (video) : durante il Three Dollar Show, Y'all i Limp Bizkit con Marilyn Manson hanno suonato una cover dei Nirvana, per la precisione quella straziante Heart-shaped box contenuta nell'album "In Utero" (1993), l'ultima prova in studio della squadra di Kurt Cobain. Il concerto di Fred Durst e soci ha avuto luogo al Trobadour di Los Angeles ed è stato un live ricco di sorprese. Non si trattava solamente delle cover di Behind blue eyes degli Who, di Faith di ...

Chiara Ferragni all'After party degli Oscar scatta un selfie con Marilyn Manson : Chiara Ferragni non poteva di certo mancare alla notte più importante del cinema mondiale. Di conseguenza, accanto a lei, non poteva non esserci il suo inseparabile Fedez . La star del web, infatti, ...

Gilet Gialli - Renzi : “Di Maio sta con i teppisti”. Di Battista : “Sei il Marilyn Manson di Rignano” : Botta e risposta sui social tra Matteo Renzi e Alessandro Di Battista: "Mi stupisce che nessuno faccia notare a Di Maio che un Paese democratico come la Francia merita il rispetto del Governo Italiano, non le alleanze con i teppisti". L'ex parlamentare ribatte: "Ma proprio tu parli di atti Di teppismo?"Continua a leggere

Marilyn Manson sul set di ‘The New Pope’ di Sorrentino : Il "reverendo" Marilyn Manson avrebbe lavorato alla serie tv The New Pope: il cantante probabilmente ha partecipato come attore all'interno della serie che aveva già apprezzato tempo fa. Sul set di The New Pope Nel mese di dicembre, secondo quanto riporta il Messaggero, il reverendo è stato avvistato a Cinecittà, all'interno del set blindato della nuova serie di Sorrentino: con lui l'attore Javier Cámara, che in Young Pope ha interpretato il ...