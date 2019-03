Manuel Bortuzzo | «Per prima cosa ho detto a Martina che l’amo»

vanityfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il primo pensiero, dopo essere stato colpito da un proiettile per uno scambio di persona, è andato a lei, a, la fidanzata.è stato per lavolta ospite in uno studio televisivo, a Non è l’Arena, su La 7, dopo l’aggressione dello scorso 3 febbraio, a Roma. Il midollo del nuotatore diciannovenne è stato lesionato da un colpo di pistola, mentre era fuori da un pub con cui stava passando la serata con la fidanzata e gli amici. Lui della notte ricorda tutto fino al momento del dolore, quando il proiettile lo ha colpito perforando un polmone. «Ricordo che ho sentito lo scooter che si allontanava e i poliziotti sopra di me che mi dicevano di resistere, che era tutto ok e che i soccorsi stavano arrivando».Massimo Giletti, gli ha mostrato le immagini di quei drammatici momenti ripresi dalla telecamera di sorveglianza. Conc’era. E lache ...

