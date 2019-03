Mamma e 4 bimbi investiti nel milanese

Incendio nella notte a Rivolto - coinvolti Mamma e due bimbi : Incendio nella notte in un'abitazione in via Santa Cecilia 7, a Rivolto di Codroipo . Era da poco passata la mezzanotte quando il rogo è scoppiato dalla cucina, al piano terra. Al piano superiore ...

Sassari - terribile schianto in strada : muore 27enne - Mamma salva i 3 bimbi col suo corpo : La donna ha difeso col suo corpo i piccoli di uno, tre e sette anni rimanendo ferita gravemente ma riuscendo a salvarli. I bimbi che viaggiavamo senza seggiolini se la sono cavata solo con qualche contusone mentre la 27enne è ricoverata in Rianimazione. Ferito anche il guidatore mentre è deceduto il 27enne che era sul sedile passeggero.Continua a leggere

Le lacrime della Mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Giorgia non credevo di diventare Mamma dopo aver perso due bimbi : Giorgia ospite a “Verissimo” ha raccontato tutta la sua vita:«Da bambina cantavo di nascosto». Giorgia era una bambina timidissima e non voleva cantare davanti al papà musicista perché non si sentiva all’altezza. Oggi è tra le voci italiane più belle. Un carattere schivo, ma con la voglia di cambiare e di sperimentare. Una personalità che l’ha aiutata a superare il dolore per la morte del compagno Alex Baroni 17 anni fa. Giorgia: ...

Napoli - maestra stroncata da infarto - una Mamma : 'Mancherai tanto ai nostri bimbi' : L'ennesima tragedia riguardante la morte di una persona, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Marano. La vittima, questa volta, è una donna di appena cinquantasei anni, Rosa Visone, stroncata da un infarto fulminante che non le ha lasciato alcuno scampo e che ha lasciato sgomenti i suoi famigliari e tutti i suoi amici. La donna era un'insegnante presso la scuola elementare Giancarlo Siani di via Labriola ...

Verissimo Giorgia ho perso due bimbi ma non credevo di diventare Mamma : La cantante Giorgia è stata ospite a “Verissimo” dove ha raccontato tutta la sua vita:«Da bambina cantavo di nascosto». Giorgia era una bambina timidissima e non voleva cantare davanti al papà musicista perché non si sentiva all’altezza. Oggi è tra le voci italiane più belle. Un carattere schivo, ma con la voglia di cambiare e di sperimentare. Una personalità che l’ha aiutata a superare il dolore per la morte del compagno Alex Baroni ...

Incidente sulla statale 16 : morti Mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Norimberga - incendio in un edificio : morti una Mamma e quattro bimbi - : Le fiamme divampate nella notte nella città tedesca. quattro persone sono riuscite a salvarsi. Non ce l'hanno fatta invece i bambini di 4,5,7 anni e pochi mesi che hanno perso la vita insieme alla ...

"Il papà lavora e la Mamma...". Davvero? Scandalo a scuola : cosa c'è scritto nel libro per i bimbi : "Da non credere" ha scritto sul suo profilo Facebook Stefania Bariatti, la mamma di un bambino di seconda elementare incredula quando si è trovata davanti al testo dell’esercizio che doveva svolgere il figlio. La consegna indicava di cancellare il verbo non adatto al soggetto che compariva accanto.

Porta caramelle alla marijuana a scuola elementare - 12 bimbi intossicati : Mamma arrestata : La donna si è presentata a scuola del figlio con delle caramelle gommose alla marijuana distribuendole tra gli amichetti del piccolo senza valutarne le conseguenze. Diversi piccoli si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. La donna arrestata dalla polizia con l'accusa di aver messo in pericolo i bambini.Continua a leggere

'Dieci giorni senza Mamma' - un red carpet per genitori e bimbi : Vip dalle coloratissime mise, guanti da cucina in regalo, risate e nuove professioni. Palloncini gialli, azzurri, verdi e rosa per la bella Diana Del Bufalo, che al multisala di piazza Cavour appare ...

Mamma esce di strada - l'auto finisce contro un albero : feriti due bimbi di 7 e 9 anni : di di Ivo Iannozzi Un momento di distrazione abbinato alla velocità sostenuta sono stati, con tutta probabilità, la causa di un grave incidente stradale verificatosi l'altra sera era sulla Statale ...