Lutto nel giornalismo | morto Gino Falleri

Lutto nel mondo della boxe - morto a 19 anni Giacomo Lupo : ucciso in una sparatoria a Palermo : Giacomo Lupo, 19 anni, è una delle vittime della sparatoria verificatasi nel quartiere Zen di Palermo. Il ragazzo è un giovane campione italiano, che ha indossato anche la canottiera delle Nazionali Azzurre Italia Boxing Team. Insieme a lui è morto anche il padre, Antonino. Le condoglianze della Federazione Pugilistica Italiana: "Siamo a Lutto".Continua a leggere

Lutto a Treviso - malore improvviso nel sonno : Marco - atleta e nuotatore - muore a 34 anni : È morto Marco Montagner, atleta e istruttore di nuoto di 34 anni di Caerano San Marco, in provincia di Treviso: un malore improvviso lo ha colpito nel sonno e non si è mai più risvegliato. A dare l'allarme è stata la moglie Monica. A stroncarlo forse un infarto, anche se pare che il giovane godesse di buona salute: "Questa notizia lascia in tutti noi un senso di vuoto, impotenza e dolore senza limiti".Continua a leggere

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo brasiliano - è morto Coutinho : Le notizie del giorno – Lutto nel mondo brasiliano nelle ultime ore: è morto a 75 anni l’attaccante brasiliano Coutinho, era un calciatore di grande talento e considerato da Pelé il miglior compagno mai avuto. L’annuncio è arrivato direttamente dal Santos, il funerale si terrà nello stadio della sua squadra. Ancora non sono note le cause della morte, l’ex calciatore era stato ricoverato per una polmonite e soffriva anche di diabete. ...

Nuovo Lutto nel cast di Beverly Hills : morto Jed Allan - il papà di Steve : Un altro lutto colpisce il cast dello storico telefilm Beverly Hills 90210 . Dopo la tragica scomparsa dell'attore Luke Perry , un altro protagonista se ne va. L'attore Jed Allan , che nella serie ...

Lutto nel mondo del calcio - il Brasile piange Coutinho : fu compagno di Pelè al Santos dal ’58 al ’67 : Nella sua carriera Coutinho ha realizzato ben 370 gol, vincendo tra l’altro due Libertadores e altrettante Coppe Intercontinentali Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 75 anni Antonio Wilson Vieira Honorio, meglio noto come ‘Coutinho‘, l’attaccante brasiliano che assieme a Pelé ha composto una formidabile coppia di attacco al Santos dal 1958 al 1967. Coutinho ha fatto parte della nazionale ...

After Life : Ricky Gervais affronta il Lutto nella black comedy di Netflix : Negli ultimi mesi si sono, sorprendentemente, susseguite una manciata di serie che hanno come tema principale la morte e il lutto. After Life, serie britannica disponibile sulla piattaforma digitale di Netflix dall’8 marzo, debutta dopo altri show incentrati su questo argomento come la feroce Kidding con Jim Carrey, l’impietosa Sorry for Your Loss con Elizabeth Olsen e la surreale Forever con i comici del Saturday Night Live Fred Armisen e Maya ...

Aereo caduto in Etiopia - proclamato Lutto nazionale nel Paese : Il Parlamento dell'Etiopia ha proclamato il lutto nazionale per la giornata di lunedì. La decisione è stata presa dopo lo schianto dell'Aereo dell'Ethiopian Airlines in cui sono morte 157 persone. Lo ...

Boeing Ethiopian : Lutto nel mondo del volontariato e della cooperazione italiana : C'erano anche 8 passeggeri italiani tra le 157 persone morte che erano a bordo del Boeing 737 MAX 8 di Ethiopian Airlines diretti da Addis Abeba a Nairobi precipitato nella prima mattina di oggi ...

Lutto nella famiglia del Mattino : addio ad Armando Borriello : Tanti i messaggi di cordoglio: 'Armando Borriello ha raccontato il calcio e lo sport a Napoli con eleganza e straordinaria competenza. Un grande giornalista. Alla famiglia e ai suoi colleghi giunga ...

On Air : il Milan suona la quinta sinfonia. Lutto nel basket : ROMA - quinta vittoria di fila per il Milan che batte 2-1 il Chievo a Verona e vola a + 5 sull'Inter che ggi ospita La Spal . Scatto Champions per la squadra di G attuso che trova il vantaggio con un ...

Lutto nel mondo dello spettacolo è morto Pino Caruso : Lutto nel mondo dello spettacolo è morto l’attore Pino Caruso aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934 e nella sua città natale, aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di “Palermo di scena”. Caruso aveva debuttato come attore drammatico al Piccolo Teatro di Palermo nel 1957 ma nella sua lunga carriera è stato protagonista di tanti varietà televisivi sulla Rai.Sia in ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : muore a 84 anni Pino Caruso - emblema di sicilianità al cinema - in teatro e in tv : ... Caruso debuttò al Piccolo teatro di Palermo il 16 marzo 1957 con un breve ruolo ne 'Il giuoco delle parti' di Luigi Pirandello, ci ricorda Wikipedia,, Pino Caruso ha recitato in decine di spettacoli ...

