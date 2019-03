Luther | la quinta stagione con Idris Elba è disponibile in Italia

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Avviso ai naviganti, in maniera stranamente silenziosa Netflix ha messo a disposizione dei suoi utenti ladi. Attesissima anche inma soprattutto in Inghilterra il nuovo lavoro di Neil Cross ha avuto l’onore di andare in onda il primo gennaio del 2019. Con risultati ottimi dal punto di vista degli ascolti. Quattro nuove puntate con il compito di far dimenticare a tutti i fan la quarta e orrenda– per fortuna fatta di solo due puntate – dell’ormai lontano 2015. Ovviamente c’è semprea dare il volto al geniale e tormentato ispettore John5 anticipazioni La Londra dinon è quella dei grattacieli, non è quella della city, è spesso brutta, sicuramente sporca e indubbiamente cattiva con tutti anche con lo stessoche vive in una casa sola, triste, spesso buia. La...

laparisienne11_ : RT @pavlov_813: Esce la quinta stagione di Luther, TOOOOOOOP. Fategli fare 007 a idris elba, su fatemi contenta. - urturino : RT @andreagiache: IO NON HO ANCORA VISTO LA QUINTA STAGIONE DI LUTHER Che mi prende? Oddio quante serie devo recuperare T_T - andreagiache : IO NON HO ANCORA VISTO LA QUINTA STAGIONE DI LUTHER Che mi prende? Oddio quante serie devo recuperare T_T -