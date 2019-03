L’uomo che ha respinto l’assalitore di Christchurch

Si conclude il dramma di "C’è posta per te". Condannato a 8 anni L’uomo che ha accoltellato il compagno della ex : Nel 2016 Emanuele Colurcio si era rivolto a C"e posta per te nella speranza di riallacciare i rapporti con la sua fidanzata. Ma neanche l"intervento di Maria De Filippi è riuscito a sanare le incomprensioni tra i due. La ragazza infatti decide di non aprire la busta e non cercare una riconciliazione con il suo ex compagno. Ma è dopo il programma che si consuma la tragedia.Emanuele Colurcio, all"epoca dei fatti aveva 22 anni, nel 2016 accoltellò ...

L’uomo che ha investito il piccolo Thiago di 14 mesi resta in carcere : “Ho fatto un casino” : "Ho saputo delle condizioni del bimbo in tv. Ho fatto un Casino" avrebbe dichiarato Pietro Del Santo che rimane in carcere per ordine del giudice. Intanto il piccolo Thiago resta ricoverato con prognosi riservata. “Gli è stato amputato il piede destro, dalla caviglia in giù, ma il mio Thiago è un guerriero e aspettiamo che torni da noi” ha dichiarato la nonna del bimbo.Continua a leggere

Chi è Alessandro Di Paolo - L’uomo che ha baciato Elisa Isoardi : Elisa Isoardi è di nuovo innamorata. Dopo l’addio a Matteo Salvini, la conduttrice della Prova del Cuoco ha trovato l’amore fra le braccia di Alessandro Di Paolo. La showgirl ed ex modella è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato con Di Paolo. Capelli castani e una fama da playboy, il nuovo fidanzato della Isoardi è molto riservato e allergico alle cronache rosa. Di lui sappiamo poco e niente, se non che è un ...

Chi è Ciro Russo - L’uomo in fuga che ha dato fuoco alla moglie a Reggio Calabria : Ciro Russo ha percorso in auto oltre 400 km dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, per raggiungere Reggio Calabria. Quindi ha appiccato il fuoco sulla sua ex compagna, colta di sorpresa in pieno giorno in una strada molto trafficata davanti al liceo artistico. Poi è fuggito.Continua a leggere

L’uomo più fortunato del mondo? Eccolo mentre passeggia ignaro di quello che sta per accadere… : Una pioggia di mattoni e calcinacci cade sul marciapiede. Detriti che avrebbero potuto ferire o addirittura uccidere un passante: è successo a Londra, per via del forte vento. Un uomo ignaro di quello che stava per accadere, viene ripreso mentre cammina davanti alla vetrina di un negozio. Il tempo di scomparire dall’inquadratura e si leva una nuvola di polvere. L’uomo è illeso. L'articolo L’uomo più fortunato del ...

Ferrara - L’uomo che uccise l’ex compagna in ‘tempesta emotiva’ tenta il suicidio in galera : Probabilmente non ha retto alla pressione mediatica che il suo caso ha generato di recente. Così Michele Castaldo ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci mentre era detenuto nel carcere di Ferrara. L’episodio risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Adesso l’uomo versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. Castaldo, 57 anni, è in galera per aver confessato il ...