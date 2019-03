Luciano Zazzeri | trovato morto nel garage di casa lo chef stellato de “La Pineta”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2019) È statonelladei genitori lo, proprietario del noto ristorante “La Pineta” di Marina di Bibbona, in Toscana, locale celebre per essere frequentato da vip del calibro di Mick Jagger, ma anche politici (Beppe Grillo è di), manager e personaggi dello spettacolo. Aveva compiuto 63 anni lo scorso 17 gennaio. Loè statosenza vita intorno alle 18.30 di domenica 17 marzo neldelladei suoi genitori e l’ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario e quindi che si sia suicidato.lascia due figli.La sua è stata una carriera lunga 25 anni in quello che il Financial Times ha definito come “l’unico ristorante italiano da testare” all’interno della sua top ten dei migliori locali del 2013. Il suo modo di mischiare e ricercare le materie prime ha fatto scuola tanto da ...

