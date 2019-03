Luca Avallone protagonista dello spettacolo “Tutto il nero che ho”

aldiladelcinema

(Di lunedì 18 marzo 2019) TUTTO ILCHE HOconRegia di Emiliano RussoProduzione CAPSA SERVICEDisegno Luci Massimo SugoniTecnico Audo Luci Giampaolo AmicoSabato 23 Marzo h 21Domenica 24 Marzo h 18Ar.Ma TeatroVia Ruggero di Lauria 22Sono le sette di mattina di una giornata qualunque e John Murdoch, un adolescente come tanti, si sveglia imbestialito. John è stanco, ha deciso di rompere il silenzio e di dire tutte quelle cose “non dicibili, non raccontabili e neanche immaginabili” che lo assillano. Si sente un po’ come quei Giapponesi che si piantano una katana nella pancia per svuotarsi da tutto quello che hanno dentro. L’unica arma che John possiede sono le parole, parole che usa per liberarsi di tutto ilche ha dentro, perché finchè ci sono delle parole chiare tutto resta sopportabile, ma quando non si hanno nemmeno più le parole per dire che stai male ...

