Lotto sport è salva | revocato il fallimento di Futura

venetoeconomia

(Di lunedì 18 marzo 2019) . La Corte d'Appello di Venezia haildi5760 , la holding di Andrea Tomat che controlla lo storico marchio dellotrevigiano.in un primo tempo decretato dal Tribunale di Treviso su istanza del vecchio socio Gianni Lorenzato , e oggi "cancellato" dopo che la Corte ne ha giudicato inammissibile l'...

Cristin97215062 : RT @nordesteconomia: Il fallimento Futura cancellato in appello Lotto Sport si salva dalla guerra tra soci - tribuna_treviso : RT @nordesteconomia: Il fallimento Futura cancellato in appello Lotto Sport si salva dalla guerra tra soci - antoposeidon68 : RT @tribuna_treviso: Il fallimento Futura cancellato in appello Lotto Sport si salva dalla guerra tra soci -