Lorenzo Orsetti ucciso dall' Isis in Siria | Ammazzato un crociato crociato

(Di lunedì 18 marzo 2019) "Ilitaliano è stato assassinato negli scontri nella località di Baghuz", con un messaggio su Telegram l'ha annunciato l'uccisione di un uomo di nazionalità italiana nei combattimenti nell'ultima roccaforte degli estremisti nella parte orientale della, dove da settimane combattono le forze curdo-arabe.Su Telegram, l'ha pubblicato la tessera sanitaria e la carta di credito dell'uomo, le cui iniziali sono L. O. C'è anche una foto in cui si vede un uomo privo di vita vestito con un'uniforme militare. Sarebbe, combatteva con i curdi nella lotta allo stato islamico.Da settimane l'alleanza curdo-araba delle Forze democratichene (Sdf, secondo l'acronimo in inglese) combatte contro i jihadisti nell'ultima ridotta rimasta in mano agli estremisti nella parte orientale della, al confine con l'Iraq. Negli ...

