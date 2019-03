Lo Zecchino d’Oro diventa un film per la tv | anticipazioni trama

tvzap.kataweb

(Di lunedì 18 marzo 2019) Lod’Orounper la tv. Le riprese partono lunedì 19 marzo a Bologna e il cast comprende anche Maya Sansa, nel ruolo di Ernestina, e Simone Gandolfo, in quelli di Cino Tortorella. Il tv-movie è una co-produzione Rai Fiction, Compagnia Leone Cinematografica. Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia.Lod’Oro,del tv movie Anni ’60, Bologna: Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada nella banda di Sebastiano, suo fratello maggiore, Mimmo però canta benissimo e un giorno mamma Ernestina, preoccupata per lui, lo porta a un provino per un concorso canoro con la speranza che questa esperienza possa responsabilizzarlo. Un consiglio del suo insegnante: forse la musica potrà salvarlo. Quello che ancora nessuno ...

