Lo Zecchino d’Oro diventa un film per la tv : anticipazioni trama : Lo Zecchino d’Oro diventa un film per la tv. Le riprese partono lunedì 19 marzo a Bologna e il cast comprende anche Maya Sansa, nel ruolo di Ernestina, e Simone Gandolfo, in quelli di Cino Tortorella. Il tv-movie è una co-produzione Rai Fiction, Compagnia Leone Cinematografica. Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Lo Zecchino d’Oro, anticipazioni trama del tv movie Anni ’60, Bologna: Mimmo, 9 anni, è quello che oggi ...

Fiction Rai I RAGAZZI DELLO Zecchino d’Oro : cast - trama - anticipazioni : I RAGAZZI DELLO ZECCHINO d’oro: iniziate a Bologna le riprese del film tv Sono da poco iniziate a Bologna le riprese del film tv I RAGAZZI DELLO ZECCHINO d’oro, co-prodotto da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica con la regia di Ambrogio Lo Giudice. Protagonista della Fiction la giovanissima attrice bolognese Matilda De Angelis nei panni di Mariele Ventre, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna. ...