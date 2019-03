Lo spettacolo del tifo argentino | tutto esaurito per River Plate-Independiente VIDEO

Battaglia e spettacolo - il derby è dell’Inter. Milan battuto 3-2 : Il derby di Milano è ancora dell’Inter. Al termina di una partita ricca di gol e di emozioni, i nerazzurri si impongono per 3-2 sul Milan e si riprendono il terzo posto in classifica scavalcando di due lunghezze proprio i cugini. La squadra di Spalletti si aggiudica entrambi i derby di campionato e in ottica Champions League ha ora anche il confron...

L’Inter vince il derby dello spettacolo - gol ed emozioni : sorpasso al terzo posto dei nerazzurri sui cugini [FOTO] : 1/32 Massimo Paolone/LaPresse ...

Sicurezza dei locali d'intrattenimento e di pubblico spettacolo i controlli della Questura di Catania a garanzia della vita dei cittadini : Non sono, certo, una novità per i catanesi, ma dopo i recenti e tristi fatti di cronaca, i più serrati i controlli della Polizia di Stato sulla Sicurezza dei locali pubblici, a garanzia dell'incolumità dei cittadini che frequentano pub, discoteche e luoghi di ritrovo, assumono un ...

Coppa del Mondo sci : spettacolo Paris. Vince gara e coppa di Super-G : Soldeu, Andorra,, 14 marzo 2019 " La velocità di questa stagione risponde al nome di Dominik Paris : spettacolare, fortissimo, ultimamente imbattibile. Le finali di Soldeu lo incoronano come miglior ...

Coreografia Juventus-Atletico : lo spettacolo dello Stadium [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica del campionato. Ciò varrà per i piloti posizionati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sulla graduatoria generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il provvedimento è ...

F1 - Ross Brawn sull’introduzione del punto nel giro più veloce : “Una decisione presa per lo spettacolo e creare interesse” : Nella serata italiana di ieri è arrivata l’ufficialità: a partire dall’imminente Mondiale 2019 di F1, il pilota che metterà a segno il giro veloce in gara guadagnerà un punto nella classifica campionato. Ciò varrà per i piloti presenti classificati nella top-10, per evitare confusione e giochi strategici particolari. La modifica inciderà sia sulla classifica generale, dove avrà sicuramente un peso specifico interessante. Il ...

Apple : “È l’ora dello spettacolo” - l’azienda californiana si prepara a rivoluzionare il mondo dell’intrattenimento : “È l’ora dello spettacolo”. È questa la frase con cui Apple ha deciso di lanciare un evento, previsto per il prossimo 25 marzo, in cui introdurrà un servizio di programmazione video originale e un nuovo piano di abbonamento alla rivista premium. L’azienda statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali terrà l’evento al Steve Jobs Theater presso la sede centrale di Apple a Cupertino, ...

Marsala - annullamento spettacolo Sconcerto rock di Gene Gnocchi del 17 marzo : La Compagnia Teatrale 'SIPARIO' diretta da Vito Scarpitta, comunica che lo spettacolo previsto per il 17 marzo alle 18.00 al teatro Impero di Marsala, Sconcerto rock di e con Gene Gnocchi per motivi ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Losail - inizia lo spettacolo : il VIDEO della partenza del Gp del Qatar : Avvio brutto per Vinales, bene invece Dovizioso: il VIDEO della partenza del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp Lo spettacolo è finalmente iniziato: si spengono i semafori sul circuito di Losail, per dare il via alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp. Dopo lo spettacolo di Moto3 e Moto2, è il turno dei piloti della categoria regina di sfidarsi in pista per il Gp del Qatar. partenza non positiva per Vinales, ...

Lo spettacolo Casalinghi disperati al teatro Delfino di Milano : Domenica 10 Marzo 2019, Come ogni domenica torniamo a suggerire spettacoli in arrivo in città. La prossima settimana approderà al teatro Delfino di Milano Casalinghi disperati, la commedia con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu e Danilo Brugia che porta in ...

La morte di Pino Caruso - il grave lutto per il mondo dello spettacolo in Sicilia : Pino Caruso si è spento, all'età di 84 anni, nella sua abitazione nei pressi di Roma. Uno dei volti che ha scritto la storia della televisione italiana degli anni 70 insieme Franchi e Ingrassia e ...

Salerno - domani al Teatro delle Arti in scena lo spettacolo "La Storia d'Ita - g - lia" : «Grazie a Gianluca Tortora torno a Salerno " dice la Monetti che da quattro anni autoproduce i suoi spettacoli - l'ultima volta era il 2016. Fui ospite al Nuovo con Ti amo, sei perfetto, ora cambia".

Lutto nel mondo dello spettacolo è morto Pino Caruso : Lutto nel mondo dello spettacolo è morto l’attore Pino Caruso aveva 84 anni e da tempo era malato. Era nato a Palermo il 12 ottobre 1934 e nella sua città natale, aveva rilanciato le attività culturali guidando i cartelloni estivi di “Palermo di scena”. Caruso aveva debuttato come attore drammatico al Piccolo Teatro di Palermo nel 1957 ma nella sua lunga carriera è stato protagonista di tanti varietà televisivi sulla Rai.Sia in ...