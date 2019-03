Livorno | rissa tra stranieri in sala visite | ferito un poliziotto

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Furiosaall"interno dellacolloqui del carcere "Le Sughere" di, avvenuta lo scorso sabato davanti agli occhi terrorizzati di donne e bambini che si trovavano in visita ai propri familiari.A rendersi protagonisti del deprecabile episodio due detenuti di etnia magrebina, che probabilmente avevano un vecchio conto da regolare, anche se nessuno si sarebbe mai atteso un epilogo di questo tipo. Scene di una violenza inaudita, che hanno portato uno dei due coinvolti a finire in ospedale a causa dei traumi e delle lesioni riportate.Fortunatamente nessun altro dei presenti è rimastodurante la brutale colluttazione, anche grazie al pronto intervento di una guardia carceraria, come raccontato dal segretario del "Coordinamento sindacale penitenziario" (Cosp) Domenico Mastrulli. Piena solidarietà all"agente, rimastoad un braccio, che tra l"altro aveva da poco ...

