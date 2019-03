LIVE Tirreno-Adriatico 2019 | Matelica-Jesi in DIRETTA | Elia Viviani a caccia della

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - Colli al Metauro-Recanati in DIRETTA : Primoz Roglic lancia la sfida a Yates. Ci provano Nibali e Formolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Oggi i corridori affronteranno una frazione di 180 km con partenza da Colli al Metauro e arrivo a Recanati. Molto probabilmente potrebbe essere la giornata decisiva in chiave classifica generale, anche se ci sarà comunque la cronometro di San Benedetto del Tronto che metterà l’ultima parola sulla maglia azzurra. Dopo una prima parte relativamente ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - Foligno-Fossombrone in DIRETTA : 16 marzo - finale durissimo - Alaphilippe per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Oggi i corridori affronteranno un’altra frazione lunga, 221 km da Foligno a Fossombrone. La parte conclusiva del percorso è molto dura e ci attende un finale spettacolare. A 18,5 km dal traguardo si entrerà infatti nel circuito finale, da ripetere due volte, caratterizzato dalla salita dei Cappuccini, uno strappo micidiale con un chilometro e mezzo con ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 - Camaiore-Pomarance in DIRETTA : 14 marzo - arrivo per scattisti. Alaphilippe favorito : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione della Tirreno-Adriatico 2019, prima corsa a tappe italiana della stagione ciclistica internazionale. La cronometro a squadre inaugurale non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. L’elemento più interessante riguarda il distacco non indifferente rimediato da alcuni dei protagonisti più attesi, come Geraint Thomas (Sky) e soprattutto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2019 in DIRETTA - cronometro a squadre Lido di Camaiore : Nibali sfida Domoulin e Thomas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima frazione della Tirreno-Adriatico 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che si svolge in Italia e che costituisce uno degli appuntamenti più importanti nella prima parte della stagione. Tra le tantissime stelle che nobiliteranno la 54a edizione della “Corsa dei due mari” impossibile non cominciare dal fuoriclasse azzurro Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), al ...