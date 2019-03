Lite nel governo sul condono edilizio 5Stelle | la Lega lo vuole La replica | falso

Flat tax - tensioni nel governo su coperture. Lite Salvini-Lezzi : Sulla per le famiglie è scontro nel governo. '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo Superenalotto, noi i soldi li contiamo con più precisione', ha detto Matteo a Rtl 102.5 attaccando il Mef per ...

Flat tax - Lite nel governo su coperture. Salvini a Lezzi : 'Pensi alle Regioni' : ... ma questo si può fare man mano che l'evasione viene ridotta, eliminarla è un pò difficile, e man mano che si rivedono le spese dello Stato', ha detto il ministro dell'Economia Tria alla ...

Vergogna nel campionato Esordienti toscano - pazzesca Lite tra genitori durante il match dei figli : E’ successo tutto durante il match tra Affrico e Cattolica Virtus, alcuni genitori sono venuti alle mani durante il match dei figli Una partita di calcio del campionato Esordienti (nati nel 2006), tra due squadre fiorentine, Affrico e Cattolica Virtus, è stata sospesa perchè sugli spalti i genitori si stavano azzuffando. I dirigenti in campo, tra cui l’ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli e della Nazionale, Giovanni Galli, ...

Twitter Lite è ufficialmente disponibile per tutti nel Play Store : Twitter Lite è la versione ridotta della popolare app di notizie e microblogging che permette ai suoi utenti di risparmiare sul consumo di dati. In meno di 3 MB Twitter Lite mette a disposizione degli utenti una buona parte delle funzionalità presenti nella versione standard, permettendo aglii utenti di ricevere le ultime notizie in tempo e di partecipare alle conversazioni tramite le funzioni Timeline, Esplora, Messaggi diretti e ...

Basket - Mondiali 2019 : stabiLite le urne del sorteggio. Italia nella terza - non potrà affrontare gli USA nel primo girone : Sono state stabilite le otto urne che determineranno, domani, il destino delle 32 squadre partecipanti ai Mondiali di Cina 2019. Il sorteggio, infatti, dirà come saranno composti gli otto gironi da quattro della prima fase della manifestazione iridata, che si terrà dal 31 agosto al 15 settembre. L’Italia è stata inserita nella terza urna, assieme a Russia, Australia e Brasile, che quindi non potrà incontrare subito. Di seguito la ...

Nel mirino della critica Huawei P10 Lite e sua batteria post aggiornamento B381 : alcuni consigli : Si torna a discutere parecchio in queste ore a proposito di uno smartphone molto diffuso qui da noi, vale a dire il cosiddetto Huawei P10 Lite, considerando il fatto che negli ultimi giorni è giunto in Italia il tanto atteso aggiornamento di febbraio. Per i prodotti no brand si tratta della patch B381, con novità risicate stando al changelog che abbiamo avuto modo di condividere sulle nostre pagine negli ultimi giorni. Premesso che di recente ...

Slitta lo sblocca-cantieri - Lite M5S-Lega e Di Maio blinda Toninelli : «Squadra che vince non si cambia». Danilo Toninelli sinora è stato una garanzia per Matteo Salvini ed è quindi ovvio che il segretario della Lega neghi possa cambiare...

Asi - satelLite Prisma parte nella notte fra 21 e 22 : Nuova data di lancio per il satellite Prisma dell'Agenzia Spaziale Italiana. La partenza è prevista nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22 marzo prossimi sempre alla 22.50 ora locale, le 02,50 ora ...

Spazio : il lancio del satelLite PRISMA in programma nella notte tra 21 e 22 Marzo : E’ ora fissato per le 02:50 del mattino (ora italiana) della notte tra il 21 e il 22 Marzo, il liftoff del satellite italiano, PRISMA. Acronimo di “PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia spaziale italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

Un morto accoltellato dopo Lite tra ragazzi nell’Agrigentino : Un 22enne di Alessandria della Rocca, in provincia di Agrigento, e' stato ucciso con una coltellata. Il giovane - morto durante il trasporto all'ospedale di Ribera - si chiamava Vincenzo Busciglio e l'omicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite. Un ragazzo di 18 anni e' stato fermato.

Angelo Tartaglia del PoLitecnico : «Facciamo come la Francia - del Tav riparliamone nel 2038» : La Francia, in particolar modo, ha una posizione pro Tav squisitamente politica e poco reale, anzi. Il governo francese al momento ha proceduto a parole, ma senza mettere un euro. Anche loro sanno - ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una Lite e due ritorni nel Trono Over : Uomini e Donne: Gemma Galgani e Barbara De Santi arrivano alle mani? Dopo il rifiuto di Gemma Galgani per Rocco Fredella di ieri, il secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne non sarà meno burrascoso. Le Anticipazioni della puntata di oggi del programma condotto da Maria De Filippi svelano che il filone senior della trasmissione sarà segnato da una lite molto accesa. Barbara De Santi e Gemma Galgani infatti si stuzzicheranno a ...

Così il satelLite italiano Prisma vedrà l'anima della Terra : record nello spazio : 'E invece è ciò che serve alla Scienza per studiare la Terra e per difenderla - prosegue Suetta - Grazie ai dati raccolti da Prisma avremo fotografie del nostro pianeta ben al di là di ciò che è ...