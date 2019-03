Lite Kessiè-Biglia | il motivo è clamoroso! Delusione per il cambio e parole pesanti | la

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019)nei minuti finali di Milan-Inter. Il centrocampista ivoriano trattenuto a astento dai compagni: l’argentino chiede rispetto e la situazione rischia di scappare di mano Incredibile quanto accaduto durante i minuti conclusivi di Milan-Inter. Fran, sostituito nel quarto d’ora finale per lasciare spazio a Cutrone, si è seduto in panchina infuriato per la sostituzione, avvenuta in un momento caldissimo del match, con il Milan in svantaggio 1-3 a causa di un dubbio rigore appena concesso dall’arbitro.ha redarguito il compagno, chiedendo rispetto, ma il rimprovero ha fatto arrabbiare ancor di piùche è andato su tutte le furie. Diversi compagni, fra i quali Abate (in versione bodyguard) hanno tenuto a bada il centrocampista ex Atalanta con grande fatica. I due giocatori hanno comunque chiarito la situazione, scusandosi ...

DiMarzio : #Kessié e #Biglia: scintille in panchina durante il #DerbyMilano . Ecco cosa è successo ?? #MilanInter - DiMarzio : #Kessie - #Biglia. La ricostruzione di quello che è accaduto - CorSport : #Kessiè e #Biglia, clamorosa lite in panchina ?? -