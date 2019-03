L' Italia si prepara ad accogliere l' uomo più potente del mondo

Brexit - Governo a Mattarella : Italia si prepara anche a "no deal" : Roma, 13 mar., askanews, - Una uscita dalla Ue della Gran Bretagna senza accordo è lo scenario al quale si prepara il Governo Italiano. La posizione dell'esecutivo è stata illustrata al capo dello ...

L'Italia si prepara ad aderire alla grande rete infrastrutturale cinese : 'Vogliamo essere sicuri che i prodotti del Made in Italy possano avere un maggiore successo in termini di volumi esportati in Cina, che è il mercato in più rapida espansione al mondo'. L'adesione ...

Anche BankItalia critica sul bail in : 'Fu un azzardo introdurlo nel 2016' con le banche ancora impreparate' : E' il senso delle parole di Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza della Banca centrale italiana, che chiede di fatto una revisione delle regole europee nella gestione delle crisi bancarie

L’Ue si defila : “Spetta all’Italia decidere”. Ma prepara il conto da presentare a Roma : «Questi continui rinvii hanno un prezzo perché ormai il tassametro è partito», allarga le braccia un funzionario europeo. Il riferimento è ai fondi Ue che sono stati stanziati per finanziare la Tav che ora rischiano di essere dirottati su altri progetti. L’insofferenza di Bruxelles per i continui tentennamenti italiani, e soprattutto per la mancanz...

Manovra - l'Ue si prepara a bocciare l'Italia : l'Ue boccia la Manovra italiana , ritenendo che "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". Il giudizio impietoso di Bruxelles, che considera questa volta ...

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

Torna l'incubo fallimenti Le imprese Italiane rallentano «Ma ora sono più preparate a gestire le esposizioni» : View Larger Image Torna l'incubo fallimenti Le imprese italiane rallentano «Ma ora sono più preparate a gestire le esposizioni» «LE imprese stanno molto meglio di qualche anno fa " sottolinea Marco ...

Short track - i convocati in preparazione dei Campionati Italiani Assoluti. Saranno 17 gli azzurri a Courmayeur : Archiviata la trionfale tappa di Coppa del Mondo di Short track di Torino, la compagine azzurra si appresta a vivere i Campionati Italiani Assoluti, che si terranno a Courmayeur il 23 e 24 febbraio. Per questo motivo i tecnici Anthony Barthell e Assen Pandov hanno optato per un ritiro che partirà oggi nella stessa località. L’elenco completo dei quindici atleti convocati sin da oggi per il ritiro: Mattia Antonioli (Esercito) Nicole Botter ...

Amazon prepara la prima serie Italiana e la produzione internazionale dei fratelli Russo inizia dall'Italia : Amazon Prime Video punta all'espansione globale e mette nel mirino l'Italia con ben due progetti che ci vedranno direttamente coinvolti, tra la prima produzione originale e il coinvolgimento dell'Italia tra i primi paesi del progetto internazionale dei fratelli Russo, quelli dei film Marvel degli Avengers.In primo luogo,quindi, arriverà l'attesa prima serie originale Amazon Prime Video italiana, al momento non ha ancora un titolo ma ...

Rugby – Italia e Italia U20 insieme per Amatrice : lunedì allenamento in città per la preparazione alla sfida con l’Irlanda : Italia e Italia U20 insieme per Amatrice: lunedì 18 allenamento sul sintetico cittadino per preparare la sfida all’Irlanda valevole per la 3ª giornata del Sei Nazioni L’Italia del Rugby torna in campo manifestando la propria vicinanza ad Amatrice ed ai Comuni stravolti dal sisma dell’agosto 2016. Dopo essersi mobilitati da subito, nei primi mesi della gestione O’Shea, per regalare un pomeriggio di svago ai giovani rugbisti delle zone ...

Rugby World Cup 2019 – La Nazionale Italiana in Trentino per la preparazione : L’ItalRugby in Trentino per la RWC 2019. Accordo con Trentino Marketing e APT Valsugana-Lagorai. Raduni della Nazionale, Camp ed eventi collaterali FIR Sarà il Trentino l’affascinante teatro della preparazione dell’ItalRugby di Conor O’Shea alla Rugby World Cup giapponese al via il prossimo settembre. La Federazione italiana Rugby ha sottoscritto oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alla vigilia del debutto interno dell’Italia nel ...

Rugby Sei Nazioni Italia-Galles - O Shea 'Preparati per vincere' : ROMA - Il virus influenzale, che alla vigilia del match di Edimburgo aveva messo in ginocchio metà della squadra azzurra, continua a fare danni: Tommaso Castello e Andrea Lovotti saranno assenti ...

Softball - l’Italia chiude le partite di preparazione all’Asia Pacific Cup con una sconfitta contro Cina Taipei : Finisce con una sconfitta la preparazione dell’Italia all’Asia Pacific Cup di Softball: le azzurre di Enrico Obletter sono state sconfitte per 12-3 da Cina Taipei. La partita non ha mai visto le nostre giocatrici in grado di incidere, se si eccettua un solo-homer di Erika Piancastelli. Curiosamente, il bilancio con le asiatiche, in questi giorni, è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’Asia Pacific Cup vedrà scendere ...

Extinction Rebellion : Il movimento ispirato a Gandhi si prepara a salvare l'Italia : Leggi anche : Gli oceani si stanno riscaldando più velocemente COP24: dopo l'accordo, cambia il clima ma non la politica