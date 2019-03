L' Isis ha ucciso l' italiano Lorenzo Orsetti | l' uomo ha lasciato una lettera-testamento

Lorenzo Orsetti - chi è l'italiano ucciso dall'Isis in Siria : Le forze curdo Siriane con cui Orsetti combatteva hanno diffuso la lettera testamento dell'italiano: «Ciao, se state leggendo questo messaggio significa che non sono più in questo mondo . Nonostante ...

Chi è Lorenzo Orsetti : biografia e cv del volontario ucciso dall’Isis : Chi è Lorenzo Orsetti: biografia e cv del volontario ucciso dall’Isis L’Isis ha annunciato di aver ucciso Lorenzo Orsetti. Un italiano nato a Firenze del 1986 e volato per combattere contro l’Isis. La notizia della sua morte è stata confermata da autorità di sicurezza nazionale italiane. Dove è morto? L’uccisione sarebbe avvenuta a Baghuz (Siria), dove è in corso la battaglia contro l’Isis: Orsetti sarebbe rimasto ...

Orsetti - l’italiano ucciso dall’Isis : “Lotto per una battaglia di civiltà” : Sarebbe stato ucciso in un'imboscata Lorenzo Orsetti, il 32enne italiano che stava combattendo in Siria al fianco del Siryan democratic Force, l'alleanza delle milizie arabo e curde contro l'Isis. La notizia della morte e' stata confermata da fonti di sicurezza italiane. Secondo quanto si apprende, Orsetti si trovava a Baghuz, dove e' in corso la battaglia contro le ultime sacche di resistenza dell'Isis: assieme al suo battaglione sarebbe caduto ...

Fiorentino ucciso dall'Isis - il testamento : "Solo aiutando il prossimo si cambia il mondo" : Le forze curdo-siriane con cui combatteva in Siria Lorenzo Orsetti , ucciso dall'Isis, hanno diffuso poco fa la lettera-testamento dell'italiano. La lettera - una consuetudine per tutti i miliziani - ...

Chi era Lorenzo Orsetti - il soldato italiano ucciso dall’Isis : Un soldato iracheno davanti alla bandiera nera dello Stato islamico. (foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images) È finita a Baghuz, ultima roccaforte dell’Isis, la lotta di Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano che da un anno e mezzo combatteva a fianco dei curdi in Siria. Il suo omicidio è stato annunciato su Telegram dall’Isis e confermato dal sito americano che monitora il jihadismo internazionale, quello di Site Intelligence. “Abbiamo ...

Lorenzo Orsetti - ucciso dall'Isis. La madre : "Voleva aiutare gli altri. Io non dormo più" : "Stavo sonnecchiando, poi ho sentito la notizia al Tg . Che cosa è successo?". Non riesce ancora a capire e a crederci la mamma di Lorenzo Orsetti , il fiorentino di 33 anni combattente con i curdi ...

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere