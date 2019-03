L’iconica Renault Clio 2019 | appena presentata | vince già il suo primo premio

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) La nuovaè un’auto versatile la cui tecnologia di bordo renderà ancora più semplice la vita quotidiana di chi la sceglieràal Salone di Ginevra, la nuovissimaha già vinto il suocome la miglior auto di serie del Salone. Un grande riconoscimento per l’iconica city car del gruppo, che ha prevalso sulle 8 competitors con una maggioranza del 56% dei voti.La nuovissimaapre una nuova pagina della saga iniziata nel 1990. Quasi 30 anni dopo, laè già stata venduta in 15 milioni di unità, diventando l’auto francese più venduta al mondo. Ilsegna l’inizio della quinta generazione, determinata a rimanere leader nel suo segmento.sarà in grado di contare sui suoi interni spaziosi e innovativi, con gli schermi più ampi della sua categoria abbinati al nuovissimo sistema multimediale ...